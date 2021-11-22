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22 Kas 2021 - 14:36- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:38

1-B bir garip lig oldu
1-B bir garip lig oldu mask

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda gariplikler yaşanmaya devam ediliyor. Denizliköyü’nün lige katılma başvurusu yapıp sahaya çıkmayarak ihraç olduğu ligde, Kandıra Gençler Birliği Belediye de hükmen yenilgi aldı. Ligde sadece 2 maç oynanabildi

HİSAREYN GAZA BASTI

Kerem Aktürkoğlu’nun takımı olarak ünlenen Hisareynspor, gaza bastı. Genç oyunculardan kurulu ekip, Şirinspor engelini de 6-1’lik skorla geçerken, zirvede adeta yalnız kaldı. Çubuklu Bala ise haftayı dinlenerek geçirdi ve maç eksiğiyle 3 puan geride kaldı. Yeni Yalı Barbarosspor ise 2-1’lik Uzuntarla Belediye galibiyetiyle Play-Off hayalini sürdürdü.

22 Kas 2021 - 14:36 - Spor

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