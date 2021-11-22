1-B bir garip lig oldu

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda gariplikler yaşanmaya devam ediliyor. Denizliköyü’nün lige katılma başvurusu yapıp sahaya çıkmayarak ihraç olduğu ligde, Kandıra Gençler Birliği Belediye de hükmen yenilgi aldı. Ligde sadece 2 maç oynanabildi
HİSAREYN GAZA BASTI
Kerem Aktürkoğlu’nun takımı olarak ünlenen Hisareynspor, gaza bastı. Genç oyunculardan kurulu ekip, Şirinspor engelini de 6-1’lik skorla geçerken, zirvede adeta yalnız kaldı. Çubuklu Bala ise haftayı dinlenerek geçirdi ve maç eksiğiyle 3 puan geride kaldı. Yeni Yalı Barbarosspor ise 2-1’lik Uzuntarla Belediye galibiyetiyle Play-Off hayalini sürdürdü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.