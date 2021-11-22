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22 Kas 2021 - 14:37- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:38

1-D’de Çerkeşli-Alikahya yenişemedi Menderes oynamadan zirveyi kaptı

Mustafapaşa ve Karadeniz ligrden çekilince, herkes rahatladı, Çayırova Menderes zirveyi kaptı
1-D’de Çerkeşli-Alikahya yenişemedi Menderes oynamadan zirveyi kaptı mask

1.Küme D Grubu’nda sadece 3 maç oynanabildi. Mustafapaşa ve Karadeniz Sportif’in üst üste iki maça çıkmayarak ihraç olduğu ligde düşme korkusu kalmadı. Her şey Play-Off için. Acısu ile çamçukur arasındaki maçı Acısu 2-1 kazanarak hayallerini sürdürdü. Çerkeşli ile Alikahya da 1-1 berabere kalırken, maçını hükmen kazanan Menderes kendini bir anda zirvede buldu. Bahçecik de Yenimahalle engelini 4-1’le geçerken, zirveyi takibini sürdürdü.

22 Kas 2021 - 14:37 - Spor

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