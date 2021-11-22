1-D’de Çerkeşli-Alikahya yenişemedi Menderes oynamadan zirveyi kaptı

1.Küme D Grubu’nda sadece 3 maç oynanabildi. Mustafapaşa ve Karadeniz Sportif’in üst üste iki maça çıkmayarak ihraç olduğu ligde düşme korkusu kalmadı. Her şey Play-Off için. Acısu ile çamçukur arasındaki maçı Acısu 2-1 kazanarak hayallerini sürdürdü. Çerkeşli ile Alikahya da 1-1 berabere kalırken, maçını hükmen kazanan Menderes kendini bir anda zirvede buldu. Bahçecik de Yenimahalle engelini 4-1’le geçerken, zirveyi takibini sürdürdü.