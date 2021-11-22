1.Küme D Grubu’nda sadece 3 maç oynanabildi. Mustafapaşa ve Karadeniz Sportif’in üst üste iki maça çıkmayarak ihraç olduğu ligde düşme korkusu kalmadı. Her şey Play-Off için. Acısu ile çamçukur arasındaki maçı Acısu 2-1 kazanarak hayallerini sürdürdü. Çerkeşli ile Alikahya da 1-1 berabere kalırken, maçını hükmen kazanan Menderes kendini bir anda zirvede buldu. Bahçecik de Yenimahalle engelini 4-1’le geçerken, zirveyi takibini sürdürdü.
22 Kas 2021 - 14:37- Spor Güncelleme: 22 Kas 2021 - 14:38
1-D’de Çerkeşli-Alikahya yenişemedi Menderes oynamadan zirveyi kaptı
Mustafapaşa ve Karadeniz ligrden çekilince, herkes rahatladı, Çayırova Menderes zirveyi kaptı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.