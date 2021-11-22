Ne yaptın Kağıtspor: 78-79

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nin 8. haftasında Kağıtspor, Ormanspor’a sahasında 79-78 mağlup oldu ve üst üste altıncı yenilgisini elde etti
BU HAFTA RAKİP: MAMAK
Maçta çift haneli sayılarla öne geçmesine karşın skoru koruyamayan mavi beyazlı ekipte Mc Cormick’in 18 sayı, 5 ribaunt ve 9 asistlik performansı yeterli olmadı.Öte yandan Kağıtspor’da Hakan Şanlı ile Sertan Sarı da 12’şer sayı ile oynadı. Ormanspor adına Kerem Özel 19 sayı 5 ribaunt 6 asist ile oynadı. Andy Ogide 17 sayı ve 10 ribaunt ve Bruce Massey de 11 sayı 6 asistlik katkısı ile galibiyete etki eden isimler oldu. 8. maçında 6. kez parkeden yenilgi ile ayrılan Kağıtspor 28 Kasım’da Mamakspor ile deplasmanda karşılaşacak.
KAĞITSPOR: 78-ORMANSPOR: 79
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Sertan Kırklar***, Abdullah Koputan***, Çağlar Özkan***
KAĞITSPOR: McCormick*** (18), Sertan İbrahim *** (12), Hakan Şanlı*** (12), Mehmet Oğuzhan*** (11), Eren Beyaz** (9), Sertay** (8), Mert** (5), Cihan** (3)
ORMANSPOR: Kerem*** (19), Obinna*** (17), Bruce*** (11), Berkay*** (10), Yiğit Baran*** (10), Sedat Ali *** (9), Fırat** (3)
1. PERİYOT: 24-22, 2. PERİYOT: 49-39, 3.PERİYOT: 64-59, MAÇ SONUCU: 78-79
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.