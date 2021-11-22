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22 Kas 2021 - 14:37- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:39

Ne yaptın Kağıtspor: 78-79
Ne yaptın Kağıtspor: 78-79 mask

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nin 8. haftasında Kağıtspor, Ormanspor’a sahasında 79-78 mağlup oldu ve üst üste altıncı yenilgisini elde etti

BU HAFTA RAKİP: MAMAK

Maçta çift haneli sayılarla öne geçmesine karşın skoru koruyamayan mavi beyazlı ekipte Mc Cormick’in 18 sayı, 5 ribaunt ve 9 asistlik performansı yeterli olmadı.Öte yandan Kağıtspor’da Hakan Şanlı ile Sertan Sarı da 12’şer sayı ile oynadı. Ormanspor adına Kerem Özel 19 sayı 5 ribaunt 6 asist ile oynadı. Andy Ogide 17 sayı ve 10 ribaunt ve Bruce Massey de 11 sayı 6 asistlik katkısı ile galibiyete etki eden isimler oldu. 8. maçında 6. kez parkeden yenilgi ile ayrılan Kağıtspor 28 Kasım’da Mamakspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

KAĞITSPOR: 78-ORMANSPOR: 79

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Sertan Kırklar***, Abdullah Koputan***, Çağlar Özkan***

KAĞITSPOR: McCormick*** (18), Sertan İbrahim *** (12), Hakan Şanlı*** (12), Mehmet Oğuzhan*** (11), Eren Beyaz** (9), Sertay** (8), Mert** (5), Cihan** (3)

ORMANSPOR: Kerem*** (19), Obinna*** (17), Bruce*** (11), Berkay*** (10), Yiğit Baran*** (10), Sedat Ali *** (9), Fırat** (3)

1. PERİYOT: 24-22, 2. PERİYOT: 49-39, 3.PERİYOT: 64-59, MAÇ SONUCU: 78-79

22 Kas 2021 - 14:37 - Spor

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