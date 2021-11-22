Akçay: İyi bir maç çıkaramadık

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 1-0 yenildikleri Bandırma deplasman maçı sonrasındaki açıklamasında, iyi bir maç çıkarmadıklarını kabul ettiğini belirtti

KONSANTRE DEĞİLDİK

Yeterli konsantrasyona sahip olmadıklarının altını çizen Akçay şu şekilde konuştu: İyi bir maç beklentisi ile başlamıştık. Yeterince konsantrasyonumuzun olmaması bizi ilk yarı itibariyle kötü bir saha duruşuna itti. İkinci yarı bunu değiştirmek istedik. Başarılı ataklarımız olmasına rağmen tam organize olamadığımız için bunları da golle sonuçlandırmak mümkün olmadı.

OCAK AYINI BEKLİYORUZ

Kötü bir müsabaka oynadık. Ama oyuncularım bunu telafi edecek güce ve beceriye sahipler. Bundan sonraki maçlarda telafisini yapacağız. Rakibin bir pozisyonu, belki bir tane daha var. Mağlup olduk.Rakibimizi tebrik ediyorum. Yenildiğimiz için üzgünüz ancak bir şey kaybetmiş sayılmayız. Ocak ayı transfer döneminde revizyon söz konusu. Bunların hepsi bir araya geldiğinde iyi bir Kocaelispor olacak.