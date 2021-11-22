Mustafa Gürsel: Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Kocaelispor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu, takım oyununu ve kalitesini geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti
DEVREYE DAHA GİREBİLİRDİK
Önemli bir maç çıktıklarının altını çizen Gürsel şu ifadelere yer verdi. Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Bay haftası öncesinde taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan istiyorduk, bunu başardık. Camiamıza hayırlı olsun. Bizim için önemli bir maçtı. Çünkü bizim 22, Kocaelispor’un ise 20 puanı vardı. Maçın geneline bakarsak eğer ilk yarıda 3 tane güzel pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik devreye daha rahat girebilirdik. Kontrollü bir oyun oldu. İkinci yarıda hızlı çıkışlarımız oldu ancak final paslarında hatalıydık.
MAÇ MAÇ BAKIYORUZ
Ne yazık ki oyuncumuz Lokman’ın omuzu çıktı, ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Sezona maç maç bakıyoruz. Önceliğimiz oyun kalitemizi geliştirmek, sizleri, taraftarımızı, camiamızı stattan çıktığında mutlu etmek. İyi oynayan, iyi mücadele eden bir takım görüntüsü vermek istiyoruz.
DOĞRULARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Bizim hedefe götürecek olan konu takım kalitesi. Oyunumuzu ne kadar yukarıya çekersek o kadar iyi olur. Futbol çok değişik bir dinamik. Bugün galip geldin konular farklı oluyor, yarın başka bir skor olunca ona göre de şekil almak zorundasın. Bizler futbolun doğrularını yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.