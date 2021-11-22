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22 Kas 2021 - 14:39- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:40

Mustafa Gürsel: Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz
Mustafa Gürsel: Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz mask

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Kocaelispor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu, takım oyununu ve kalitesini geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti

DEVREYE DAHA GİREBİLİRDİK

Önemli bir maç çıktıklarının altını çizen Gürsel şu ifadelere yer verdi. Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Bay haftası öncesinde taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan istiyorduk, bunu başardık. Camiamıza hayırlı olsun. Bizim için önemli bir maçtı. Çünkü bizim 22, Kocaelispor’un ise 20 puanı vardı. Maçın geneline bakarsak eğer ilk yarıda 3 tane güzel pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik devreye daha rahat girebilirdik. Kontrollü bir oyun oldu. İkinci yarıda hızlı çıkışlarımız oldu ancak final paslarında hatalıydık.

MAÇ MAÇ BAKIYORUZ

Ne yazık ki oyuncumuz Lokman’ın omuzu çıktı, ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Sezona maç maç bakıyoruz. Önceliğimiz oyun kalitemizi geliştirmek, sizleri, taraftarımızı, camiamızı stattan çıktığında mutlu etmek. İyi oynayan, iyi mücadele eden bir takım görüntüsü vermek istiyoruz.

DOĞRULARI YAPMAYA DEVAM  EDECEĞİZ

Bizim hedefe götürecek olan konu takım kalitesi. Oyunumuzu ne kadar yukarıya çekersek o kadar iyi olur. Futbol çok değişik bir dinamik. Bugün galip geldin konular farklı oluyor, yarın başka bir skor olunca ona göre de şekil almak zorundasın. Bizler futbolun doğrularını yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

# Bandırmaspor, Kocaelispor, Mustafa

22 Kas 2021 - 14:39 - Spor

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