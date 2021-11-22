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22 Kas 2021 - 14:39- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:41

Genç Kandıralılar sahada buluştu
Genç Kandıralılar sahada buluştu mask
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Genç Kandıralılar Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 7. Geleneksel Futbol Turnuvası açılışı yapıldı. Kadına şiddete hayır sloganıyla düzenlenen bu yılki turnuvaya katılı yine dikkat çekti. Düzenli olarak gerçekleşen turnuva, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle aksamıştı.

22 Kas 2021 - 14:39 - Spor

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