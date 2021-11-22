Genç Kandıralılar sahada buluştu

Genç Kandıralılar Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 7. Geleneksel Futbol Turnuvası açılışı yapıldı. Kadına şiddete hayır sloganıyla düzenlenen bu yılki turnuvaya katılı yine dikkat çekti. Düzenli olarak gerçekleşen turnuva, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle aksamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.