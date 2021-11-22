Genç Kandıralılar sahada buluştu

Genç Kandıralılar Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 7. Geleneksel Futbol Turnuvası açılışı yapıldı. Kadına şiddete hayır sloganıyla düzenlenen bu yılki turnuvaya katılı yine dikkat çekti. Düzenli olarak gerçekleşen turnuva, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle aksamıştı.