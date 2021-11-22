Erozyona dikkat

Her hafta pazar günü düzenli bir şekilde bisiklet turu etkinliklerine devam eden İzmit Belediyesi, bu haftaki bisiklet turunu 15-21 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası etkinliklerine dikkat çekmek için TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği ve Kocaeli Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu işbirliğiyle düzenledi. İzmit’in en işlek bölgelerinde bisiklet süren doğa severler, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

KAPTAN’DAN MERKEZ’E

TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol’un da katıldığı organizasyon İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nden başladı. İlgi gören etkinlikte bisikletliler turunu Cumhuriyet Parkı’ndan sonra yeniden başlangıç noktası olan İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’ne dönerek tamamladı. Bisiklet turunu tamamlayan doğa sever bisikletliler ardından hep birlikte kahvaltı yaptı.

HER YIL 642 MİLYON TON

İl temsilcisi Nermin Tol, “Erozyonla Mücadele Haftası’nda ‘Toprağı korursan; yaşamı da, biyolojik çeşitliliği de korursun’ sloganı ile erozyon kaynaklı toprak bozulumunun biyolojik çeşitliliğe olan etkisine dikkat çekmek istiyoruz. Dünyada her yıl ortalama 75 milyar, Türkiye’de ise yılda 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor” dedi. Tol, etkinlikteki işbirliği için İzmit Belediyesine de teşekkür etti.