Tabii ki en iyisi bizim kızlar

U15 ve U17 Kız Milli Takımları Sakarya ve Bursa bölge seçmeleri tamamlandı, Kocaelili kızlar milli takımı yine dolduracak
KOCAELİ DAMGASINI VURDU
Kadın Milli Takım soumluları tarafından gerçekleştirilen ve 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 doğumlu oyuncuları kapsayan seçmelerin Sakarya ve Bursa etapları tamamlandı. Sakarya etabı, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sporcularının yer aldığı 74 sporcunun katılımıyla, Sakarya Erenler Atatürk Suni Çim 2 No'lu sahada, Bursa etabı ise 98 sporcunun katılımıyla Bursa Merinos Stadı'nda gerçekleşti. Alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefleyen seçmelerin sıradaki etabı ise Kayseri'de yapılacak. 22 Kasım 2021 tarihinde Kayseri Sümer sahasında gerçekleştirilecek seçmelere 3 farklı kulüpten 40 sporcu katılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.