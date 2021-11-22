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22 Kas 2021 - 14:42- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:43

Tabii ki en iyisi bizim kızlar
Tabii ki en iyisi bizim kızlar mask

U15 ve U17 Kız Milli Takımları Sakarya ve Bursa bölge seçmeleri tamamlandı, Kocaelili kızlar milli takımı yine dolduracak  

KOCAELİ DAMGASINI VURDU

Kadın Milli Takım soumluları tarafından gerçekleştirilen ve 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 doğumlu oyuncuları kapsayan seçmelerin Sakarya ve Bursa etapları tamamlandı. Sakarya etabı, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sporcularının yer aldığı 74 sporcunun katılımıyla, Sakarya Erenler Atatürk Suni Çim 2 No'lu sahada, Bursa etabı ise 98 sporcunun katılımıyla Bursa Merinos Stadı'nda gerçekleşti. Alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefleyen seçmelerin sıradaki etabı ise Kayseri'de yapılacak. 22 Kasım 2021 tarihinde Kayseri Sümer sahasında gerçekleştirilecek seçmelere 3 farklı kulüpten 40 sporcu katılacak.

 
# Kadın

22 Kas 2021 - 14:42 - Spor

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