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22 Kas 2021 - 14:43- Gündem G: 22 Kas 2021 - 14:44

İzmit Belediyesinden gençlere  İngilizce Konuşma Atölyesi

İzmit Belediyesi Eurodesk Temas Noktası ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde İngilizce Konuşma Atölyesi gerçekleştirildi

İzmit Belediyesinden gençlere  İngilizce Konuşma Atölyesi mask

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle İngilizce Konuşma Atölyesi programı yapıldı. Speaking Cafe’de gerçekleştirilen İngilizce Konuşma Atölyesi’ne 30 yerli ve yabancı genç katıldı. 


KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

İngilizceyi günlük hayatında pratik olarak uygulayamayan gençlere yönelik düzenlenen atölyede, gerek pratik eksikliği, gerekse uygun ortamın bulunmaması yüzünden İngilizce konuşmakta zorlanan gençler hem keyifli vakit geçirebilme hem de İngilizce pratik yapma fırsatı yakaladı. Etkinlik, farklı konuşma aktiviteleri ile gençlerin İngilizce konuşarak sosyalleşmesine katkıda bulundu. Bir sonraki etkinlik ve teması ‘eurodeskizmit’ sosyal medya hesabından paylaşılacak.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Kas 2021 - 14:43 - Gündem

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