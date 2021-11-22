Bandırma’yı gözümüzde büyütmüşüz ama…

Bandırma’nın oyununu gördükten sonra takımın çok büyütüldüğü anlaşıldı. Ancak asıl sorun Kocaelispor’daydı. Çünkü Yeşil Siyahlılarda da görüntü hiç de iç açıcı değildi

İKİ TARAFIN DA MERKEZ GÜVENLİĞİ VARDI

Aşırı rüzgar alan Bandırma 17 Eylül Stadı’ndaki karşılaşmada genel olarak rüzgar Kocaelispor’un arkasındaydı. Beklenen kadro ile sahaya çıkıldı. Bandırma’nın oyun düzeni merkezi kapatmak ve o bölgeden, delerek gelmek şeklindeydi. Bu bakımdan Omolo, Taş ve Diop merkezi olabildiğince kapattı.

BENHUR KASILDI KALDI

Takımların güç dengeleri birbirine yakındı. Ev sahibi ekipte Keny ve Levent fark yaratan isimlerdi. Kocaelispor ise bilindik oyun düzeninden şaşmadı. Savunmada kazanılan toplarınivedi şekilde kanatlara ya da Dino’ya uzun gönderilme çabası devam etti. İlk yarıda Benhur ile kaçan gol bu oyun düzeninin nadir meyvelerindendi. Ancak bitiricilik konusunda bir türlü kurgusunu sağlamlaştıramayan Benhur bu pozisyonda da kararsızlığının kurbanı oldu.

KENY, NWAKAEME’NİN 1. LİG ŞUBESİ

20-30. dakikalar arası Bandırma ekibinin bunalttığı dakikalardı ve bordo beyazlılar 30’da da golü buldu. Sahanın en iyi ismi, Kocaelispor karşısında kariyer maçlarından birisine imza atan Keny, Atila’dan kendisini uzağa attı ve pasında Mehmet Özcan fileleri buldu. Maç genelinde de Keny rahat adam eksiltmesi ve ince çalımları ile dikkat çekti. Futbolcu, Nwakaeme’nin 1. Lig şubesi gibiydi.

DERSLİK GOL YEDİK

Yediğimiz gol derslikti. Adam paylaşımı konusunda aksadığımız ve topa daldığımız için Mehmet’i unuttuk. Bu futbolcu da ikramı geri çevirmedi. Mehmet’i takip eden futbolcu ile Mehmet arasındaki mesafede golün ayrıntılarına eklenmeli. Organize atak konusunda yine kısır bir maç çıkaran yeşil siyahlılarda ilk yarının son anlarında Dino akıl almaz bir sakatlık geçirdi.

DİNO’YA KURŞUN ATTILAR

Diop, Dino’nun koşu yolu yerine arkasına topu bırakınca anlık duraksama yaşayan futbolcunun vücut ağırlığı Dino’nun sol arka adalesinde birikti ve sol ayak arka adale gördü. Derler ya “Kurşun attı” işte böyle amatörce bir pas nedeni ile takımın resmen ayakta tutucusu futbolcuyu sakatladı! Bağlarda yırtık olursa 3 hafta ya da 1 ay, kopuk olursa da Dino ilk yarıyı kapatacak. Şu bir gerçek ki Dino en az 1 ay bizlerle birlikte olamayacak.

HİÇ Mİ SORUMLULUKLARI YOK ?..

Sezon başından beri transfer konusunda çatıyı kuramayan, yanına da panik transferlerle kadrodaki tahribatı artıran zihniyetin, Kocaelispor’u Dino’ya muhtaç bırakması ayrıca irdelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıktı. Bunca harcanan paranın karşılığındaki verimsizlikten ötürü transfer yapan güruhun hiç mi sorumluluğu yok! Var… En büyük sorumlu onlar çünkü! Hem teknik hem de yönetimsel bakımsızlıklar nedeni ile birçok futbolcu devre arasında ayrılmanın planlarını yapıyor. Bakalım bu süreçteki kriz nasıl yönetilecek?