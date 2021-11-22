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22 Kas 2021 - 14:44- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:46

Zihinsel yorgunluk
Zihinsel yorgunluk mask
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Gerçek olan şu ki, ofans hattının tüm bölgelerinde arızası bulunan Yeşil Siyahlılar ilk yarının bitimine kadar izleyenleri zihinsel olarak yormaya devam edecek gibi görünüyor

YARDIMCI TEKNİK EKİP İYİ GELİYOR

İkinci 45 dakikadaki futbol olması gereken, psikolojik anlamda beklenen bir futboldu. Bandırma’nın Kocaelispor’u bölgesine kabul etmesindeki temel husus Kocaelispor isminin ağırlığıydı. Çünkü oyun olarak rakibinden daha öne çıkan bir kimliğe sahip olduklarını biliyorlardı. Tempo olarak ise Kocaelispor çok daha diriydi. Yardımcı teknik ekibin ve kondisyonerlerin 90 dakikalık bir enerji deposu biriktirmesi oyun düzeni içinde Kocaelispor’un ender artılarındandı.
# Kocaelispor

22 Kas 2021 - 14:44 - Spor

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Zihinsel yorgunluk
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