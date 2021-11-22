Bandırma’nın en rahat maçıydı

Kısacası Bandırmaspor takımı tabiri caizse oynamadan, terlemeden, lay lay lom misali top çevirerek 6 puanlık maçı kazandı. Daha gerçekçi ama bir o kadar da acı bir gerçeği ifade etmek istersek, Bandırma’nın bu sezonki en kolay maçı Kocaelispor maçıydı!
NEDEN TEPKİ VEREMİYORUZ ?..
Kocaelispor için hassas bir konu daha var. Bu konu oyuncu tercihleri ya da seyreden, çekinen, göze hoş gelmeyen oyun anlayışı dışında bir konu. Takım, Bandırma’da tepki gösteremedi.Saha içinde isyandan uzak futbolcu sayısı çoktu. Yerliler biraz kıpırdadı ancak yabancı futbolcuların halı saha mantalitesi güderek sahada gezinmesi önümüzdeki haftalar için onarılması gereken psikolojik arızaların başında geliyor. Kısacası sahaya direnç, azim, istek ve iştah koymazsan Bandırma’nın rüzgarını yer gelirsin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.