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22 Kas 2021 - 14:45- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:46

Bandırma’nın en rahat maçıydı

İkinci yarının başında Mevlüt ve Pereira, devam eden anlarda Dilaver ve Yılmaz hamlelerinin etki gösterememesi, özellikle sezon başından beri kanat oyuncularından hiçbir verim elde edilememesi Bandırma’da geriye düşen Kocaelispor’un puan alamaması için yeterli parametrelerdi
Bandırma’nın en rahat maçıydı mask
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Kısacası Bandırmaspor takımı tabiri caizse oynamadan, terlemeden, lay lay lom misali top çevirerek 6 puanlık maçı kazandı. Daha gerçekçi ama bir o kadar da acı bir gerçeği ifade etmek istersek, Bandırma’nın bu sezonki en kolay maçı Kocaelispor maçıydı!

NEDEN TEPKİ VEREMİYORUZ ?..

Kocaelispor için hassas bir konu daha var. Bu konu oyuncu tercihleri ya da seyreden, çekinen, göze hoş gelmeyen oyun anlayışı dışında bir konu. Takım, Bandırma’da tepki gösteremedi.Saha içinde isyandan uzak futbolcu sayısı çoktu. Yerliler biraz kıpırdadı ancak yabancı futbolcuların halı saha mantalitesi güderek sahada gezinmesi önümüzdeki haftalar için onarılması gereken psikolojik arızaların başında geliyor. Kısacası sahaya direnç, azim, istek ve iştah koymazsan Bandırma’nın rüzgarını yer gelirsin.

 
# Bandırmaspor, Kocaelispor

22 Kas 2021 - 14:45 - Spor

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