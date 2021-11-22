İhsaniye rahat kazandı: 0-3 İzmit nihayet 1 set aldı: 1-3

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 4.Grup temsilcilerimiz 6.haftayı tamamladı. İhsaniye, Sakarya deplasmanında beklendiği gibi set vermeden 3-0 kolayca kazanırken, İzmitspor, Hasan Gemici’de konuk ettiği Semt77 Yalova Esenköy’e 3-1 yenildi, ama bu sezon ilk kez set aldı

İHSANİYE İDMAN YAPTI

Sakanya Serdivan’da oynanan maçta Sakarya Gelişimspor karşısında takviyeli kadrosuyla çıkan İhsaniye gençlere şans tanıdı. Cadence Gölcük İhsaniye ilk seti kolayca 25-9 kazanırken, ikinci sette de 25-16’lık üstünlük kurdu ve adeta maçı bitirdi. 3.sette de 25-16 önde olan İhsaniye 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

İZMİTSPOR SET ALDI

Ligin yenisi İzmitspor ise Semt77 Yalova Esenköy Belediye ekibini İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda konuk etti. 5 maçta hiç set alamadan yenilen genç İzmit ekibimiz, 6.maçta set alabildi ama yine 3-1 yenilmekten kurtulamadı. İlk seti 25-20, ikinci seti de 25-13 kaybeden takımımız, 3.sette ilk kazancını elde etti. Bu seti 25-21 kazanan ekibimiz, son sette 25-16 geride kaldı ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı.