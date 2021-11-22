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22 Kas 2021 - 14:46- Spor G: 22 Kas 2021 - 14:47

Bizimkiler set bile alamadı
Bizimkiler set bile alamadı mask

Türkiye Voleybol 2.Ligi temsilcimiz erkek takımlarımız Karamürsel İdman Yurdu ve Gebze Gençlik Hizmetleri, haftayı içeride ve dışarıda tek bir set alamadan 3-0 yenik kapattı

KARAMÜRSEL OKYANUS’TA BOĞULDU: 0-3

Türkiye Voleybol 2.Ligi 1.Grup temsilcilerimizden Karamürsel İdman Yurdu, İstanbul Okyanus Koleji takımını konuk etti. Karamürsel Atatürk Spor Salonu’ndaki maçta varlık gösteremeyen temsilcimiz, 25-17, 25-11 ve 25-19’luk setlerle alandan 3-0 yenik ayrıldı. Siyah Beyazlılar dibe çöktü.

GEBZE’NİN ‘FENER’İ SÖNDÜ:3-0

Aynı grupta yer alan Gebze Gençlik Hizmetleri ekibimiz ise İstanbul’da Fenerbahçe takımına konuk oldu. İlk seti 25-20 geride kapatan temsilcimiz, 2.seti 25-16 ve 3.seti de 25-21 geride kapadı ve salondan 3-0 yenik ayrıldı.

22 Kas 2021 - 14:46 - Spor

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