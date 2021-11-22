Bizimkiler set bile alamadı

Türkiye Voleybol 2.Ligi temsilcimiz erkek takımlarımız Karamürsel İdman Yurdu ve Gebze Gençlik Hizmetleri, haftayı içeride ve dışarıda tek bir set alamadan 3-0 yenik kapattı
KARAMÜRSEL OKYANUS’TA BOĞULDU: 0-3
Türkiye Voleybol 2.Ligi 1.Grup temsilcilerimizden Karamürsel İdman Yurdu, İstanbul Okyanus Koleji takımını konuk etti. Karamürsel Atatürk Spor Salonu’ndaki maçta varlık gösteremeyen temsilcimiz, 25-17, 25-11 ve 25-19’luk setlerle alandan 3-0 yenik ayrıldı. Siyah Beyazlılar dibe çöktü.
GEBZE’NİN ‘FENER’İ SÖNDÜ:3-0
Aynı grupta yer alan Gebze Gençlik Hizmetleri ekibimiz ise İstanbul’da Fenerbahçe takımına konuk oldu. İlk seti 25-20 geride kapatan temsilcimiz, 2.seti 25-16 ve 3.seti de 25-21 geride kapadı ve salondan 3-0 yenik ayrıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.