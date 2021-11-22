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22 Kas 2021 - 15:31- Gündem G: 22 Kas 2021 - 15:32

İzmit Belediyesinden Diş Hekimleri’ne kutlama

İzmit Belediyesi Koordinatörleri, Türkiye’de ilk diş hekimliği okulunun kuruluşunun yıl dönümünde, diş hekimlerine saygı amacıyla ilan edilen Diş Hekimleri Günü’nde oda başkanını ziyaret ederek günlerini kutladı
İzmit Belediyesinden Diş Hekimleri’ne kutlama mask

İzmit Belediyesi üst düzey yöneticileri, ağız sağlığı için büyük çabalar gösteren hekimlerin icra etmekte oldukları mesleklerine saygı amacıyla, diş hekimleri okulunun kuruluşunu temel alarak ilan edilen 22 Kasım Diş Hekimleri Günü nedeniyle ilçedeki diş hekimlerini ziyaret ederek günlerini kutladı. İzmit Belediyesi Koordinatörleri; Hakan Yalçın ve Ozan Aksu, Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Ece Erinalçık Şemen’i ziyaret ederek şahsında tüm diş hekimlerinin gününü tebrik etti.

BAŞKAN’IN TEBRİĞİNİ İLETTİLER

22 Kasım 1908’de ilk diş hekimliği okulunun kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle ülkemizde her yıl 22 Kasım’da kutlanan Diş Hekimleri Günü nedeniyle İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ve tebriklerini de ileten koordinatörler; Aksu ve Yalçın, “Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten sizin ve tüm diş hekimlerimizin gününü kutlarız” dedi.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

22 Kas 2021 - 15:31 - Gündem

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