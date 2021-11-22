Konuk belediyeciler  İZGİM’e hayran kaldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’na katılmak için İzmit’e gelen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan onlarca belediyenin temsilcisi, İzmit Belediyesinin ülke genelinde dikkat çeken projelerini inceledi, tesislerini gezdi. Konuk yerel yöneticiler ilk olarak İzmit Belediyesinin kadınların kendilerini güçlü ve güvende hissettikleri, üretime katılarak ekonomik ve sosyal olarak kendi ayakları üzerinde durdukları Kadın Girişimciler Merkezi’ni gezdi.

KONUKLAR ÇOK ETKİLENDİ

İzmit Belediyesinin girişimci kadınlara mentörlük ve danışmanlık yaptığı, çeşitli destek ve eğitimlerle güç kattığı kısa adı İZGİM olan merkezdeki çalışmaları, kadınların üretimlerini ve yararlandıkları hizmetleri inceleyen konuklar, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelinden detaylı bilgi aldı. Konuklar, kadına şiddetin önüne geçilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının sosyal ve ekonomik hayata katılması için çalışan İZGİM’de kadın, çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalardan çok etkilendi.



HER DETAYI İNCELEDİLER

İZGİM’de ortak çalışma ofislerini, ekipmanları, birbirinden yaratıcı ürünlerin yapıldığı mum, sabun, tokat baskı, mozaik, seramik, çini, hediyelik eşya, makrome, deri, takı tasarım ve keçe atölyelerini, anneler çalışırken çocukların gelişiminin desteklendiği kütüphane, oyun ve etüt alanını, diyetisyen ve psikolog hizmetini, gebelere özel uygulamaları, hamile pilatesi, yoga eğitimlerinin verildiği spor salonunu gezen konuklar hayranlıklarını gizleyemedi, en kısa sürede deha ayrıntılı inceleme için yeniden ziyarette bulunmak istediklerini ifade etti.