"Aylık 4 bin lira kira aldığımız Gülümse Kafe'nin günlük cirosu 10 bin"

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kasım ayı meclis toplantısı bugün Alikahya’da bulunan oda binasında yapıldı. Meclis Başkanı Ali Odabaş Başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de konuk olduğu toplantıda yeni ruhsat alan 19 üyeye ruhsat taktimi yapıldı. Toplantıda konuşma gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet mali müşavir ve muhasebecilere belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“HER BELGE BİR OLAY”

Mecliste ilk konuşmayı meclis başkanı Ali Odabaş gerçekleştirdi. Odabaş konuşmasında, “Pandemi döneminde uzak kaldık. Bizler işimizi seviyoruz. Bir şeylerden şikayet etsek de işimizden şikayet etmedik. Pandemi süreci izleri birbirimizden uzaklaştırdı. Sokağa çıkma yasağı döneminde muaf olan tek çalışma grubu olmanın ruh halini yaşadık. Ne müşterimize ne de devlete yaranabildik. Ama büyük sınavı başarıyla verdik.En hareketli meslek gruplarından biriyiz. Önümüze gelen her belge başlı başına bir olay. Bizim odamızın bir özelliği var. Kendimize has bir yapımız ve özelliğimiz var.

“KENTİ YÖNETENLERİ AĞIRLAMAK İSTEDİK”

Oda meclisini kuran ilk meslek odasıyız. Bizler meclisimizi sandığa götürerek oluştururuz. Biz kendi üyelerimiz mesleği tartışacak insanları seçerek bu meclisi oluşturduk. Her meclisimizde misafirlerimiz olur. Mesleğimiz ile ilgili bilgi verebilecek insanlar gelir ve bizlere bilgi verir. Bu pandemi sürecinde yaşanan farklı nedenlerden ötürü toplantılarımız yapamadık. Biz bu kentte emeği olanlarız. O yüzden bu kenti yönetenleri ağırlayalım dedik. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızı ağırladık. Bugün de İzmit Belediye Başkanımızı ağırlıyoruz. Meclisinizde meslektaşımız olan belediye meclis üyesi arkadaşlarımız var. Tekrara hoş geldiniz” ifadelerini kullandı

“NE DEVLETE NE MÜŞTERİLERİMİZE YARANABİLDİK”

KSMMO Başkanı Mustafa Taşpınar ise konuşmasında, “Hem işletmelerde hem kamu kurumlarında muhasebecilerin sunduğu hizmetlerin önemli bir rolü var. Ülkemiz ve dünyayı etkisin altına alan pandemi hayatı zorlaştırırken bizleri de büyük zorluklar ile karşı karşıya bırakmıştır. Pandemi hayatımızı en kötü etkilediği zamanlarda bile meslektaşlarımız çalışmaya devam etti. Mali müşavirlerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sorunlarımızın çözülmesi gerekiyor. KDV oranın düşürülmesini istiyoruz. Vergi gelirlerinin tahsilini yerine getiren meslektaşlarımızın KDV oranının yüzde 8 olmasını istiyoruz. Mücbir sebeplerin vergi usul kanununa eklenmesi gerekiyor. Temmuz ayında uygulanan mali tatil uygulamadan çıkmıştır ve eziyet haline gelmiştir. Vergi kanunlarının daha şeffaf ve anlaşılır hale gelmesi gerekiyor” diyerek taleplerini sıralamaya devam etti.

“YAPILMAYAN İŞLERİ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Daha sonra kürsüye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çıktı. Meclis üyelerine belediyenin çalışmaları hakkında sunum yapan Hürriyet, “Biz daha çok yereldeyiz. Bahsedilen sorunlar genel politikalar üzerinden çözülmesi gereken meslek sorunları. Bizler siyaset üstü hizmet üretmeye çalışan kişileriz. 2019 yılında göreve geldik. Yapılmayan işleri yapmak üzere yola çıktık. Vatandaşımızın parasını vatandaşımız için kullanmaya gayret ediyoruz. Meslek sorunlarınız var ama aynı zamanda bu kentte yaşıyorsunuz, bu kentin esnaflarına hizmet ediyorsunuz. Bu kentte yapılan hizmetleri ne kadar çok anlatabilirsek insanların daha çok yararlanabilmesini sağlarız. Beraberce daha iyisini bulmak için de bir fırsat. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimize bir yönetim tarzı oluşturarak, beraberce karar vermek üzere bir izledik. Birçok projemizi halkımıza danışarak planlamaya gayret ediyoruz. Şu dönemde, ekonominin bu kadar zor geçtiği bir dönemde israf etmemek bizim görevimiz” dedi.

“KİRALASAYDIK AYDA 3 MİLYON ÖDÜYORDUK”

Proje yapmanın koca koca binalar yapmak olmadığını ifade eden Hürriyet, “İçini dolduramadıktan sonra büyük büyük yapılar yapmanın manası yok. Göreve geldiğimizde az kaynakla çok iş yapmak zorundaydık. Kentteki günlük insan hareketi 1 milyon. İsraf musluklarını kapatmak zorundayız. Hep eleştirdiğim bir konu vardı. Kamuda araç kiralama meselesi. Bunu siyaset üstü söylüyorum. İlk yaptığımız şey kiralık araçları kaldırmak oldu. İlk niyetimiz bütün araçları satın almaktı ama sadece yarısını alabildik. 27 milyondan araç aldık şuan kiralamış olsaydı 70-80 milyon para olurdu. Krediye aylık 1 milyon lira para ödüyoruz, eğer kiralıkolsaydı şuan 3 milyon ödüyor olurduk. Bundan sonra 10 yıl ömrü olduğunu düşünürsek iyi bir yatırım yaptığımız ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanarak belediyenin yaptığı çalışmaları sıralamaya devam etti.

“AYLIK 4 BİNDEN GELİRDEN GÜNLÜK 10 BİN CİRO”

Hürriyet sözlerinin devamında Fethiye Caddesi projesinden bahsetti. Hürriyet konuşmasında, “Şuanda görevimizi olmasına rağmen alt yapı ile giriştiğimiz bir proje. Kendin en işlek noktasında önemli bir projeyi hayata geçiyoruz. Beklediğimizden daha iyi gidiyor. Altyapı tecrübemiz olmamasına rağmen düzgün bir şekilde ilerlediğimiz bir proje. Bittiğinde kentimize açık bir ticaret aksını sunacak. Sosyal tesislerimizi önemsiyoruz. Esnaflık yapmıyoruz. Belediyelerin kendi şirketlerini de doğru kullanması gerekiyor. Yahya Kaptan’da işlettiğimiz Gülümse Kafe bir örnek. Halkımızın teveccühünü kazanan bir proje oldu. Göreve geldiğimiz de aylık bin 5 bin TL gibi bir kira alıyorduk. Şuanda o küçücük kafenin şirket eliyle günlük cirosu 10 bin TL’ye çıktı” dedi.

Abdullah TİMURBAĞ: Yeni Ruhsat alan Abdullah Timurbağ’a ruhsatını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Oda Başkanı Mustafa Taşpınar taktim etti.

Nevin SÖNMEZ: Yeni Ruhsat alan Nevin Sönmez’e ruhsatını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Oda Başkanı Mustafa Taşpınar taktim etti

Emine Kübra SALİH: Yeni Ruhsat alan Emine Kübra Salih’e ruhsatını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Oda Başkanı Mustafa Taşpınar taktim etti

Tuğçe AKKUŞ:Yeni Ruhsat alan Tuğçe Akkuş’a ruhsatını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Oda Başkanı Mustafa Taşpınar taktim etti

Aysel DEMİR: Yeni Ruhsat alan Aysel Demir’e ruhsatını Meclis Başkanı Ali Odabaş taktim etti.

Barış YAVUZ: Yeni Ruhsat Alan Barış Yavuz’a ruhsatını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın taktim etti.

Erol KAYA: Yeni Ruhsat alan Erol Kaya’ya ruhsatını Oda Yönetim Kurulu üyesi Engin Eroğlu taktim etti.

Fatih SARGIN:Yeni Ruhsat alan Fatih Sargın’a ruhsatını disiplin kurulu başkanı Özcan Çakır taktim etti.

Mine KILIŞ:Yeni Ruhsat alan Mine Kılış’a ruhsatını Yönetim Kurulu üyesi Taner Öner taktim etti.

Gürcan YAMAN:Yeni Ruhsat alan Gürcan Yaman’a ruhsatını Meclis Üyesi Mustafa Türk taktim etti.

Nilgün MINGIR:Yeni Ruhsat alan Nilgün Mıngır’a ruhsatını Neslihan Candar taktim etti.

Remziye Yeliz ÖZDEMİR: Yeni Ruhsat alan Remziye Yeliz Özdemir’e ruhsatını Mehmet Dolgun

Süheyla İZİN: Yeni Ruhsat alan Süheyla İzin’e ruhsatını Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Malo

Şükrü ŞENOL: Yeni Ruhsat alan Şükrü Şenol’a belgesini Yönetim Kurulu Üyesi Servet Baran taktim etti

TURGAY KORKMAZ: Yeni Ruhsat alan Vural Ağyol’aplaketini Körfez Temsilcilik il başkanı Osman Türk taktim etti

UĞUR AKKUŞ:Yeni Ruhsat alan Uğur Akkuş’a TESMER Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Yazıcı taktim etti

VURAL AĞYOL:Yeni Ruhsat alan Vural Ağyol’a Belgesini Disiplin Kurulu Üyesi Hakan Bıçakçı taktim etti.

Yasin AYGENÇ: Yeni Ruhsat Alan Yasin Aygenç’e belgesiniTesmer yönetim kurulu başkan yardımcısı İsmet İşeri taktim etti.

Yunus ALKAN: Yeni Ruhsat Alan Yunus Kalkan’a belgesini Seda Uçan Oruç taktim etti.