Fethiye Caddesi’nde vatandaşlar iş makinelerinin arasından yürüyor

5 Kasım itibariyle ilk kazmanın vurulduğu, İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi Projesi kapsamında çalışmalar hızla ilerliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 200 metre içme suyu ve 200 metre kanalizasyon hattı yenilendiği belirtilirken ayrıca İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin elektrik, doğalgaz ve Telekom hatlarını koruma altına alarak hatların üstünü tehlike yaratmaması için hızlıca kapattığı duyuruldu.

VATANDAŞLAR İŞ MAKİNELERİNİN ARASINDA

Bir diğer yandan havaların ısınmasıyla şehirde hareketlilik artarken Fethiye Caddesi’nde çalışma yapan iş makineleri vatandaşlara tehlike yaratıyor. Fethiye Caddesi’nin üst tarafında bariyerlerle güvenlik önlemi alınırken İstiklal Caddesi kesişiminde biriken kumları taşıyan iş makinesinin güzergahında herhangi bir çevre güvenliği alınmaması tehlike yaratıyor. Yoğun olan caddede vatandaşlar iş makinelerinin arasından yürüyor.