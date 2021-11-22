Kritik kabine toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantının ilk önemli gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
DÖVİZ KURU
Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası döviz kurunda yukarı yönlü bir hareket oldu.Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak.
ASGARİ ÜCRET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin belirlenmesi amacıyla işveren ve işçilere yönelik bir anket çalıştırması gerçekleştirmişti. Bakan Vedat Bilgin anket sonuçlarını Kabine'yle paylaşacak. Bununla birlikte 3600 ek gösterge ve EYT konusu da kabinenin gündeminde olacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.
MAHKUMLARIN KORONA İZNİ
Toplantının bir diğer gündemi de mahkumların korona izni. 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılması düşünülüuot. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.