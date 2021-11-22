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22 Kas 2021 - 16:28- Gündem G: 22 Kas 2021 - 16:30

Kritik kabine toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ana gündem maddesi ekonomi olan toplantıda, döviz kurundaki artış ve asgari ücret konuları görüşülecek.

Kritik kabine toplantısı başladı! mask

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantının ilk önemli gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.


DÖVİZ KURU

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası döviz kurunda yukarı yönlü bir hareket oldu.Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin belirlenmesi amacıyla işveren ve işçilere yönelik bir anket çalıştırması gerçekleştirmişti. Bakan Vedat Bilgin anket sonuçlarını Kabine'yle paylaşacak. Bununla birlikte 3600 ek gösterge ve EYT konusu da kabinenin gündeminde olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

MAHKUMLARIN KORONA İZNİ

Toplantının bir diğer gündemi de mahkumların korona izni. 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılması düşünülüuot. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.

22 Kas 2021 - 16:28 - Gündem

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