SMA hastası Yusuf’umuz desteklerinizi bekliyor

Bankacı Havva Kaplan ile polis memuru Barış Kaplan çiftinin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Barkın, yakalandığı hastalığın pençesinde tedavi edileceği günü bekliyor. Son derece pahalı ve meşakkatli bir tedavi süreci içerisine giren aile, tedavi için Dubai’den 2.2 milyon dolarlık bir teklif aldı. En uygun rakamı alan aile çocuklarının tedavi edilebilmesi için gerekli paranın toplanmasını bekleyecek. Ancak Yusuf Barkın’ın çokta vakti yok. Belli bir kilonun üzerine çıkmadan, 6 ay içerisinde tedavinin başlaması gerekiyor.
VALİLİKTEN İZİN ALDILAR
Ancak tedavi için istenen rakam 2,2 milyon dolar. SGK’nın karşılamadığı bu tedavinin uygulanması gerekli paranın bağışlarla toplanması gerekiyor. Bununla ilgili valilikten kampanya iznini alan aile, hem sosyal medyadan hem basın aracılığıyla ve kurulacak olan stantlarla bu parayı toplamayı ümit ediyor. Aile paranın toplanabilmesi için öncelikle Kocaelili hemşerilerinin desteğini bekliyor. Para 6 ay içerisinde toplanamazsa Yusuf Barkın içen yapılacak bir şey kalmayacak.
BAĞIŞ YAPACAKLAR İÇİN
Yusuf Barkın’ın yaşama tutulabilmesi için düzenlenen kampanyaya destek vermek isteyenlerin Vakıf Bank’ın TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 numaralı hesabına Havva Kampara Kaplan adına bağış yapabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.