Kocaeli Fırıncılar Odası, bugün yeni zam talebinde bulunacak. Un ve diğer katkı kalemlerine gelen aKocaşırı zammın karşısında direnemediklerini söyleyen eli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, 3 ayın ardından bir kez daha ekmek zammı talep edecek. Geçtiğimiz eylül ayında 2 liradan satılan 230 gram ekmeğin, 200 grama indirilerek gizli zam yapılmıştı. Gizli zammın ardından bu defa da ekmeğe fiyat anlamında zam yapılacak. Kocaelili fırıncılar 200 gram ekmeğin fiyatını 2,5 ya da 250 gram ekmeğin fiyatını 3 TL olarak değiştirecek. İstenen yüzde 20 zam yeni yıldan sonra yeniden güncellenecek. Böylece ekmeğe yüzde 20’lik bir zam gelmiş olacak.
22 Kas 2021 - 20:30- Gündem Güncelleme: 23 Kas 2021 - 11:25
Fırıncılar bugün zam talep edecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(18 )
Söz - zam istemezseniz hatırımız kalır gözünüzü toprak doyursun
Halk - halk ekmeğe devam
Köylüahmet - EKMEK ALMAZSANIZ PASTA YİYİN DİYECECEKLER YAKIN ZAMANDA BEKLEYİN GÖRÜN
Efexor - şuna bak nası semirmiş daha doymamış.
ilhan - sakalından utan...merhametsiz adamlar..100 fırıncı mılyon kocaeliyi oynatıyor...
Korfezli - zaten gün aşırı istiyorlar. sarı yı doyurmak nerdeyse 600 milletvekilini doyurmak gibi. doymaz
Geçmişinde Biliriz - Hükümet istifa etmelidir.zamlar fırıncıların sucularin veya diğer hizmet verenlerin değil iktidarın başkanın suçudur derhal seçime gitmek şart.bu kul hakkıdır bu hayat pahalılığı eziyetinin vebalıni veremezsiniz.
Hoyrat - 5 lira yapın 5 lira. Hoş,yapsanızda bu millet yine akıllanmaz ya neyse..
Asim yıldız - Çok geç kaldınız belediye elinizde istediğiz gibi at oynatıyorsunuz Türkiyenin en pahalı ekmeğini İzmit halkı yiyor yıllardan beri sizden sonrasırada minibüscüler var sizin belediyede yandaşlarınız ekmek beş lira olsun bu millet hak etti zaten zamlara sesi çıkmayan ekmek zammına ses çıkarmaz istediğiniz gibi yapın
Pandora - Ekmek yemeyın. Ben öyle yapıyorum.
Izmitlii - YA UNA ZAM GELİR EKMEGE ZAM DOLAR YUKSELİR EKMEGE ZAM MAZOTA ZAM GELİR EKMEĞE ZAM SU 2 SENEDE KAÇ KERE ZAM YAPTINIZ ALLAH AŞKINA BEN MAAŞIMA 1 TL BİLE ZAM ALMADIM DAHA EL İNSAF YA DEVLET BUNA DA EL ATMALI ASKERİ ÜCRET GİBİ BELİRLİ DÖNEMLERDE BELİRLİ DERECEDE ZAM YAPILMALI OYLE KAFALARINA GÖRE DEĞİL DAHA VALİNİN AÇTIĞI 2 TL FAZLA EKMEĞE DAVASI BİTMEDEN BU NE İŞ YA OHH VALLA HARAM ZIKKIM OLSUN
Sadebiri - Yillardır Hep aynı taktik önce gr düş sonra yükselt fiyat arttır ben hiç fakir fırıncı görmedim
Vatansever - yüzünüze gözünüze dursun. kazancınızın hayrını bereketini görmeyin inşallah
Su - Yok artik bi durun ya bu ne böyle herkes sapıttı iyice...
Derince Liman Işçisi - Yahu yeter ve kardeşim doymadı şu gözünüz. Asgarî ücretli işçi çalıştırıp köle gibi davranıyorsunuz. Suriyeli Afgan mülteci işçi de var tabi arka üretim hamallık yük indirme bindirme işlerinde. Altınızda milyonluk Mercedes Audi BMW var.. Hâlâ ağlıyorsunuz. Ayıpya gerçekten çok ayıp. 5 lira yapın ekmeği tamam mı toprak doyursun gözünüzü bu nedirya zamzamzam.. Birazda garibanı emekliyi düşünün yeterya..!!!
Cemil - Ali Sarı başkan'a söyleyin odaya sıfır aldığı Toyota marka aracı sene başı yeniden bu zamlarla sıfırlasın. Tabii valilik izin verirse, birde utanmadan ağlıyorsunuz eyyy fırıncılar
Çado - Yeter artık sizin kaprislerinize halkın birtek ekmeği kaldıydı,siz niye hemşeri olduğunuz için hep sesinizi çıkarmıyorsuniz ,tabiki tuzunuz kuru ,bırakın ağlamayıda azxık isyan edip halkın yanında olun,bundan sonra sizin fırınlarınızdan ekmek alırsam şerefsizim.
Mustang - İptal olan zammi nzm uygulayacaksiniz fazladan aldiginiz oaralar ne olacak basımizda hukumet olmadigi icin sabah akşsm zamla uyaniyoruz her zam akp kopuşlari hizlandirmaktadir ekmegede tapan fiyat ve grmaj olmasi lzm
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.