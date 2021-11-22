Fırıncılar yarın zam talep edecek

Kocaeli Fırıncılar Odası, yarın yeni zam talebinde bulunacak. Un ve diğer katkı kalemlerine gelen aşırı zammın karşısında direnemediklerini söyleyen Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, 3 ayın ardından bir kez daha ekmek zammı talep edecek. Geçtiğimiz eylül ayında 2 liradan satılan 230 gram ekmeğin, 200 grama indirilerek gizli zam yapılmıştı. Gizli zammın ardından bu defa da ekmeğe fiyat anlamında zam yapılacak. Kocaelili fırıncılar 200 gram ekmeğin fiyatını 2,5 ya da 250 gram ekmeğin fiyatını 3 TL olarak değiştirecek. İstenen yüzde 20 zam yeni yıldan sonra yeniden güncellenecek. Böylece ekmeğe yüzde 20’lik bir zam gelmiş olacak.