Kocaeli Fırıncılar Odası, yarın yeni zam talebinde bulunacak. Un ve diğer katkı kalemlerine gelen aşırı zammın karşısında direnemediklerini söyleyen Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, 3 ayın ardından bir kez daha ekmek zammı talep edecek. Geçtiğimiz eylül ayında 2 liradan satılan 230 gram ekmeğin, 200 grama indirilerek gizli zam yapılmıştı. Gizli zammın ardından bu defa da ekmeğe fiyat anlamında zam yapılacak. Kocaelili fırıncılar 200 gram ekmeğin fiyatını 2,5 ya da 250 gram ekmeğin fiyatını 3 TL olarak değiştirecek. İstenen yüzde 20 zam yeni yıldan sonra yeniden güncellenecek. Böylece ekmeğe yüzde 20’lik bir zam gelmiş olacak.
22 Kas 2021 - 20:30- Gündem Güncelleme: 22 Kas 2021 - 21:14
Fırıncılar yarın zam talep edecek
Kocaeli Fırıncılar Odası, yarın yeni zam talebinde bulunacak. Un ve diğer katkı kalemlerine gelen aşırı zammın karşısında direnemediklerini söyleyen K...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Çado - Yeter artık sizin kaprislerinize halkın birtek ekmeği kaldıydı,siz niye hemşeri olduğunuz için hep sesinizi çıkarmıyorsuniz ,tabiki tuzunuz kuru ,bırakın ağlamayıda azxık isyan edip halkın yanında olun,bundan sonra sizin fırınlarınızdan ekmek alırsam şerefsizim.
Mustang - İptal olan zammi nzm uygulayacaksiniz fazladan aldiginiz oaralar ne olacak basımizda hukumet olmadigi icin sabah akşsm zamla uyaniyoruz her zam akp kopuşlari hizlandirmaktadir ekmegede tapan fiyat ve grmaj olmasi lzm
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.