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22 Kas 2021 - 17:18- Ekonomi G: 22 Kas 2021 - 17:20

LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi mask

LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu. EPGİS'den yapılan  açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi. LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.

22 Kas 2021 - 17:18 - Ekonomi

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