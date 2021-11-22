LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu. EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi. LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.
22 Kas 2021 - 17:18- Ekonomi Güncelleme: 22 Kas 2021 - 17:20
LPG'ye zam geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.