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22 Kas 2021 - 17:20- Gündem G: 22 Kas 2021 - 17:24

Ayşegül, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Afganistan uyruklu A.M.’nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup taşla başından yaraladıktan sonra tedaviye alındığı hastanede 132 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Ayşegül Aydın (16), son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutuna sarılan Metin Aydın, "Kızım biz seni koruyamadık, bundan sonra seni Allah koruyacak. Rüyalarımda göreceğim seni" diyerek ağladı.
Ayşegül, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı mask

Olay, 12 Temmuz günü Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklendi. Cinsel istismar girişiminde bulunan A.M., kendisine direnen Ayşegül Aydın'ın boğazını sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

İlçedeki bir özel hastanede 132 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayşegül Aydın, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Bugün, Pelitli Mahallesi’ndeki Pelitli Merkez Camii’nde Ayşegül Aydın için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Ayşegül’ün babası Metin Aydın, annesi Şükran Aydın, yakınları, vatandaşlar ve okul arkadaşları katıldı.

‘RÜYALARIMDA GÖRECEĞİM SENİ’

Kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Metin ve Şükran Aydın çifti, cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Cenaze sırasında zor anlar yaşayan Şükran Aydın’ı, bir kadın jandarma astsubay teselli etmeye çalıştı. Namazın ardından uzun süre kızının tabutuna sarılıp öpen Metin Aydın, “Kızım biz seni koruyamadık bundan sonra seni Allah koruyacak. Rüyalarımda göreceğim seni” diyerek gözyaşı döktü.

Ayşegül Aydın’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

# Kadın, Mustafa, sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 Kas 2021 - 17:20 - Gündem

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