Fethiye Caddesi altyapı çalışmaları  240 metreye ulaştı

İzmit Belediyesinin geçtiğimiz günlerde ilk kepçeyi vurarak çalışmalara başladığı ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi’ projesinde altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik önlemlerinin de en üst düzeyde tutulduğu çalışmalar kademeli olarak sürerken esnaf çalışmaların hızla ilerlemesinden memnun.
240 METRE İLERLENDİ
İzmit Belediyesinin Fethiye esnafının mağdur olmaması adına çalışmalarını bölüm bölüm ilerlettiği Fethiye Caddesi’nde, şimdiye kadar 240 metre içme suyu ve 240 metre kanalizasyon hattı yenilendi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca elektrik, doğalgaz ve Telekom hatlarını koruma altına alarak hatların üstünü de kapatıyorlar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.