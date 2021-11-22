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22 Kas 2021 - 17:28- Gündem G: 22 Kas 2021 - 17:29

Fethiye Caddesi altyapı çalışmaları  240 metreye ulaştı

20 yılı aşkın bir sürenin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde ilk kepçenin vurulduğu Fethiye Caddesi Yenileme Projesinde, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmalarında 240 metreye ulaştı

Fethiye Caddesi altyapı çalışmaları  240 metreye ulaştı mask

İzmit Belediyesinin geçtiğimiz günlerde ilk kepçeyi vurarak çalışmalara başladığı ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi’ projesinde altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.   Güvenlik önlemlerinin de en üst düzeyde tutulduğu çalışmalar kademeli olarak sürerken esnaf çalışmaların hızla ilerlemesinden memnun. 


240 METRE İLERLENDİ

İzmit Belediyesinin Fethiye esnafının mağdur olmaması adına çalışmalarını bölüm bölüm ilerlettiği Fethiye Caddesi’nde, şimdiye kadar 240 metre içme suyu ve 240 metre kanalizasyon hattı yenilendi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca elektrik, doğalgaz ve Telekom hatlarını koruma altına alarak hatların üstünü de kapatıyorlar.
# İzmit belediyesi
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22 Kas 2021 - 17:28 - Gündem

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