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22 Kas 2021 - 17:32- Gündem G: 22 Kas 2021 - 17:33

Emirşah Torun ve Ozan Aksu öğretmenleri yalnız bırakmadı

Kocaeli’yi bir de sanatsal bakış açısından sergileyen öğretmenlerin canlı performanslarını gören İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve koordinatör Ozan Aksu, başkan Hürriyet adına tüm öğretmenlerin gününü kutladı

Emirşah Torun ve Ozan Aksu öğretmenleri yalnız bırakmadı mask

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve belediye koordinatörü Ozan Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in ev sahipliği yaptığı öğretmenlerin canlı sanat çalışması sergisine katıldı. Canlı müzik dinletisi eşliğinde Seka Kağıt Müzesi’nde gerçekleştirilen Canlı Performans Sanat Çalıştayı’nda eğitimin neferleri bu kez ‘Öğretmen Gözüyle Kocaeli’ konulu sanatsal çalışmalarını görücüye çıkardı. 


TEK TEK KONUK OLDULAR

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını öğretmenlere ileten, kendisi de eğitimci olan başkan yardımcısı Emirşah Torun ve koordinatör Aksu, tek tek tüm öğretmenleri dolaşarak çalışmalarını inceledi, detaylarını dinledi ve tebrik etti. Öğretmenler Günü’nü de erkenden kutlayan İzmit Belediyesi yöneticileri, “Sizler ülkenin kalkınmasında, sanatında, sporunda, sosyal alanlarında çocuklarımızın ve gençlerimizin en büyük güvencesisiniz” dedi. 
# İzmit belediyesi, eğitim, Fatma Kaplan Hürriyet
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Kas 2021 - 17:32 - Gündem

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