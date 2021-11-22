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22 Kas 2021 - 21:14- Gündem G: 22 Kas 2021 - 21:18

Vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22 Kasım 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısında büyük artış mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Kasım verilerine göre, 361 bin 5 test yapıldı. Son 24 saatte, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi. 28 bin 935 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 193 kişi hayatını kaybetti.

KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,   Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
# sağlık, covid-19, fahrettin koca

22 Kas 2021 - 21:14 - Gündem

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