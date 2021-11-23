Misafir belediyeler Atatürk Evi’ne hayran kaldı

İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü imza töreni ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’na onlarca belediyeden başkan, başkan yardımcısı ve personel katıldı. Konuklar Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleşen programın ardından Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret ettiler.
DUYGU DOLU ANLAR
Misafir belediyelerin temsilcileri Atatürk Evi Müzesi’ni gezdiler. Müze ziyaretinde bir grup konuğa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet eşlik etti. Temsilciler Atatürk Evi’nde rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turda Atatürk’e dair öğrendikleri yeni bilgilerden oldukça etkilenirken, özellikle Ulu Önder’in içtiği son kahve fincanındaki telveleri görünce duygu dolu anlar yaşadılar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.