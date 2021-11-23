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23 Kas 2021 - 09:22- Gündem G: 23 Kas 2021 - 09:24

Misafir belediyeler Atatürk Evi’ne hayran kaldı

Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü imza töreni ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’na katılmak için İzmit’e gelen misafir belediyelerin yetkilileri ziyaret ettikleri Atatürk Evi Müzesi’ne hayran kaldılar
Misafir belediyeler Atatürk Evi’ne hayran kaldı mask

İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü imza töreni ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’na onlarca belediyeden başkan, başkan yardımcısı ve personel katıldı. Konuklar Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleşen programın ardından Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret ettiler.

DUYGU DOLU ANLAR

Misafir belediyelerin temsilcileri Atatürk Evi Müzesi’ni gezdiler. Müze ziyaretinde bir grup konuğa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet eşlik etti. Temsilciler Atatürk Evi’nde rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turda Atatürk’e dair öğrendikleri yeni bilgilerden oldukça etkilenirken, özellikle Ulu Önder’in içtiği son kahve fincanındaki telveleri görünce duygu dolu anlar yaşadılar.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, Kadın

23 Kas 2021 - 09:22 - Gündem

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