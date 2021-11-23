Hürriyet’ten Öğretmenler Günü mesajı: Başöğretmenimizin ışığında  yine eğitimle kalkınacağız

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitim şehitlerine saygı ve minnetlerini sunan başkan Hürriyet, eğitim yoluyla milli bilincin oluşturulmasında sorumluluk alan tüm eğitim emekçilerinin gününü kutladı. Hürriyet, “Savaştan çıkmış bir topluma kalkınma hedefleri koyan ve en büyük önemi eğitime veren Başöğretmenimizin reformları hala bizlere yol gösteriyor. Eğitim sistemimiz yap-boza dönse de, çalışma koşulları günden güne zorlaştırılan öğretmenlerimiz hak ettiği değeri görmese de Atatürk’ün ışığında yeniden kalkınmada önceliğimiz yine eğitim olacaktır. Toplumun aydın yüzü öğretmenlerimiz ise geleceğimizi özenle şekillendirecektir” dedi.

EN ÇOK EĞİTİME ÖNEM VERDİ

Başöğretmen Atatürk’ün eğitime verdiği önemi vurgulayan başkan Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yeni Türk Cumhuriyeti’nin yeni nesile vereceği eğitim, millî eğitimdir. Millî olmayan eğitim, yüzyıllardır süren felaketlerimizin temel sebeplerindendir’ diyerek ulusal eğitimin önemini vurgulayan, ‘Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız’ cümleleriyle bu yolda öğretmenlere duyduğu güveni ve ihtiyacı ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaştan çıkmış toplumu ayağa kaldırmak için en büyük eforu eğitim çalışmalarına harcamıştır.

BAŞÖĞRETMEN UNVANI ALDI

Tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime, sosyal yaşamdan, siyasal yaşama, ekonomiden askeriyeye birçok alanda reformlar yapan Gazi Mustafa Kemal, milli eğitimi ilk sıraya koydu. 1.Maarif Kongresi’nde “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder” diyerek hassasiyetini vurguladı. Dünyadaki eğitim sistemlerini inceledi ve Türk Milleti’nin karakterine, tarihine ve ülkenin ihtiyaçlarına en uygun olanı belirledi. Eğitimde devrim yapan Atatürk, Türk Milli Eğitim sisteminin halka anlatılması ve yaygınlaştırılması görevini öğretmenlerle paylaştı. 15 yıllık cumhurbaşkanlığında eğitimle ilgili 39 kanun çıkardı. Eğitimin işçisi gibi çalışan Ulu Önderimize, Bakanlar Kurulu 11 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verdi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLANI

Atatürk’ün kabul ettiği ‘Başöğretmen’ unvanı 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Talimnamesi’nde yayımlanarak resmileşti. Başöğretmen Atatürk’ün 100.doğum yıldönümü olan 1981’de, Atatürk’e başöğretmen unvanının verildiği tarihin yıl dönümlerinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Başta Başöğretmenimiz olmak üzere dünyanın her yerinde özveriyle çocuklarımızı ve gençlerimizi vatana, millete ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetiştirmeye gayret eden, gerektiğinde kendi çocuklarını ihmal ederek ülkesine hizmet eden tüm öğretmenlerimize saygımız ve sevgimiz sonsuzdur.

TÜM EĞİTİMCİLERİ KUTLADI

Öğretmenlerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için üzerimize düşen görevi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize, milli eğitime hizmet etmiş devlet adamlarımıza ve idarecilerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ulu Önderimizin ‘Öğretmenler; yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ cümlesiyle her bir öğretmenimizi saygıyla selamlıyorum.”