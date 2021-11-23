Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mehmet Ay (51) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanvekili Feride Ay’ın eşi, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Hikmet Tuncay’ın damadı, 3 çocuk babası Mehmet Ay, bugün öğle namazına müteakiben Başiskele Karşıyaka Barbaros Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
23 Kas 2021 - 09:36- Gündem Güncelleme: 23 Kas 2021 - 09:38
Mehmet Ay hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.