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23 Kas 2021 - 09:36- Gündem G: 23 Kas 2021 - 09:38

Mehmet Ay hayatını kaybetti
Mehmet Ay hayatını kaybetti mask

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mehmet Ay (51) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanvekili Feride Ay’ın eşi, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Hikmet Tuncay’ın damadı, 3 çocuk babası Mehmet Ay, bugün öğle namazına müteakiben Başiskele Karşıyaka Barbaros Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# Başiskele, Kartepe, Kadın, çocuk

23 Kas 2021 - 09:36 - Gündem

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