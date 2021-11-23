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23 Kas 2021 - 09:55- Gündem G: 23 Kas 2021 - 10:24

5 yıldızlı hotel icradan satışa çıkarıldı

Başiskele’de kurulu bulunan The Ness Termal Hotel icradan satışa çıkarıldı
5 yıldızlı hotel icradan satışa çıkarıldı mask

Kocaeli’nin ilk termal oteli olan The Ness Termal Hotel, Başiskele Yeniköy’de 2013 yılında hizmete açılmıştı. Ünlü işletmeci Yüksel Öztürk tarafında açılan otel daha sonra ise el değiştirmişti. Son yıllarda yaşana ekonomik daralma The Ness Termal Hotel’i de vurdu. The Ness Termal Hotel icardan satışa çıkartıldı.

Kocaeli İcra Dairesi tarafından verilen ilan göre, 9 bin 895 metrekare bir alan üzerinde bulunan iki adet taşınmaz ile birlikte The Ness Termal Hotel satışa çıkartıldı. Otel için 69 milyon 301 bin 359 lira satış bedeli belirlendi. Satış ihalesi 13 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Alıcı çıkmazsa ikinci satış günü ise 9 Şubat 2022 olarak belirlendi.
# Başiskele

23 Kas 2021 - 09:55 - Gündem

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