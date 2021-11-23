AKP İlçe Gençlik Kolları görevden alındı

Geçtiğimiz günlerde 20 kişiyle AKP Başiskele İlçe Gençlik Kolları toplantısına giden AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ile Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanvekili Mustafa Karaaslan arasında kitap okuma gerilimi nedeniyle başlayan kavga sonucu Özdemir, Karaaslan’ı toplantıdan kovmuştu. Bunun üzerine Karaaslan’ın yakınları ilçe binasını basmıştı. Bu olaylar yaşandığı esnada ilçe binasını kilitleyip kavgadan kaçtığı iddia edilen AKP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykuthan Altun ve yönetimi genel merkez kararıyla görevden alındı.