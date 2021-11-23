Geçtiğimiz günlerde 20 kişiyle AKP Başiskele İlçe Gençlik Kolları toplantısına giden AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ile Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanvekili Mustafa Karaaslan arasında kitap okuma gerilimi nedeniyle başlayan kavga sonucu Özdemir, Karaaslan’ı toplantıdan kovmuştu. Bunun üzerine Karaaslan’ın yakınları ilçe binasını basmıştı. Bu olaylar yaşandığı esnada ilçe binasını kilitleyip kavgadan kaçtığı iddia edilen AKP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykuthan Altun ve yönetimi genel merkez kararıyla görevden alındı.
23 Kas 2021 - 10:51- Siyaset Güncelleme: 23 Kas 2021 - 10:59
AKP İlçe Gençlik Kolları görevden alındı
AKP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykuthan Altun ve yönetimi görevden alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.