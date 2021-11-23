MHP ile Basın Takımı maçının kazananı dostluk oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve il yönetimi ilimiz basın emekçileri ile halı maçında bir araya geldi. Birbirinden güze gollerin atıldığı karşılaşmada kazanan samimiyet ve dostluk oldu.

HIZLI BAŞLADILAR, İYİ GİDİYORLAR

Göreve geldiği günden beri yönetimi ve ekibi ile birlikte önemli çalışmaların altına imza atan, çalışkanlığı, donanımı ve efendiliği ile de dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Emre Kurt ile yönetimi ilimiz gazetecileri ile halı saha maçı organize etti. Plaj Yolu’nda bulunan Or-Ar Çim Halı Tesisleri’ndeki maçta MHP teşkilatı da karşılaşmayı izledi.

ÇOK GÜZEL BİR MÜCADELE OLDU

MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Ülkü Ocakları Kocaeli İl BaşkanıAbdulkadir Özdemir, MHP Kocaeli İl Başkanı Özel Kalem Müdürü İshak Güner, İl Başkan Yardımcıları Melikşah Taşkın, Ramazan Gür, Tamer Dursun ve Abdullah Bakar’dan oluşan kadro ile Derincemiz.com’dan Hasan Yalçın ve Orhan İmamoğlu, A Haber ve TV41’den Hakan Süer, En Kocaeli.com’dan Furkan Çalışkan, TV41’den Burak Aydemir, Kocaeli Gazetesi’nden Bülent Badiş ile Kocaeli Gazetesi ve Spor41’den Erdem Övüç’ten oluşan basın takımı arasındaki maç nefes kesti.

MHP MAÇIN BAŞINDA 3-0 ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye çok hızlı başlayan MHP, özellikle Abdulkadir Özdemir’inetkili futbolu ile 3-0 öne geçti. Basın takımının gol kaçırma yarışına girdiği ilk yarının son anlarında Furkan attığı şık golle farkı 2’ye indirdi ve devre MHP’nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Melikşah’a, Hasan ile özel önlem alan Basın Takımı ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarken, Hakan Süer, Orhan İmamoğlu, Furkan Çalışkan, Burak Aydemir ve Erdem Övüç’ün golleri ile skor üstünlüğünü eline geçirdi. Son bölümlerde MHP iki gol birden bulsa da Basın Takımı maçı 9-7 kazandı.

BU PANKART ÇOK YAKIŞTI

Maçta kimsenin anlam vermediği konu, MHP’nin kaleyi bulan 6 şutu olmasına rağmen Bülent Badiş’in 7 gol yemesiydi. Bülent Badiş bu istatistik ile de halı saha tarihindeki yerini aldı! Skordan ziyade maçtaki centilmenlik, MHP teşkilatının samimi ev sahipliği öne çıkan hususlar oldu. Karşılaşmanın ardından MHP İl Başkanlığı, Basın Takımı’na tatlı ikram ederken, maç öncesi açılan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın Bir Milletin Müşterek Sesidir” pankartı da MHP İl Başkanlığı’na çok yakıştı.

YUNUS EMRE KURT’TAN TEŞEKKÜR

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt maçın ardından “Siz değerli basınımızla birlikte olmak bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Daha önce de yine maçımız oldu, ter attık. Bu organizasyonumuzda da spor yaptık. Bizleri yalnız bırakmayan emektar basın mensuplarına teşkilatımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

HASAN YALÇIN: ABDULKADİR ÖZDEMİR ÇOK ZORLADI

Derincemiz.com Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yalçın da basın takımı adına “Çok güzel bir maç oldu. Özellikle Abdulkadir Özdemir’i tutarken zorlandık. Kendisine maçın sonlarında faul yaptım. Bu bakımdan da özür diliyorum. Kazanan dostluk oldu. Yunus başkanımıza ve il yönetimi ile teşkilatına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.