Gölcük Belediyesi, Tam Bana Göre Festival’den kupayla döndü

Gölcük Belediyesi Spor Birimi, Tam Bana Göre Festivalde düzenlenen ayak tenisi turnuvasında ikinci oldu
BAŞKENT’İ FETHETTİLER
Ankara’da düzenlenen Tam Bana Göre Festivalde, Akçaabat Belediyesinin organize ettiği ayak tenisi turnuvasında Gölcük Belediyesi Spor Birimi finale yükseldi. Zorlu geçen final müsabakasında Denizli Pamukkale Belediyesi’ne 2-1 yenilen Gölcük Belediyesi Spor Birimi, turnuvayı ikinci tamamlayarak Gölcük’e kupa ile döndü. Festival alanında bir hafta boyunca Gölcük’ün tanıtımını yapan ekibin başarısı, ilçede sevinçle karşılandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.