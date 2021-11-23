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23 Kas 2021 - 14:10- Spor G: 23 Kas 2021 - 14:12

Gölcük Belediyesi, Tam Bana Göre Festival’den kupayla döndü
Gölcük Belediyesi, Tam Bana Göre Festival’den kupayla döndü mask
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Gölcük Belediyesi Spor Birimi, Tam Bana Göre Festivalde düzenlenen ayak tenisi turnuvasında ikinci oldu

BAŞKENT’İ FETHETTİLER

Ankara’da düzenlenen Tam Bana Göre Festivalde, Akçaabat Belediyesinin organize ettiği ayak tenisi turnuvasında Gölcük Belediyesi Spor Birimi finale yükseldi. Zorlu geçen final müsabakasında Denizli Pamukkale Belediyesi’ne 2-1 yenilen Gölcük Belediyesi Spor Birimi, turnuvayı ikinci tamamlayarak Gölcük’e kupa ile döndü. Festival alanında bir hafta boyunca Gölcük’ün tanıtımını yapan ekibin başarısı, ilçede sevinçle karşılandı.

23 Kas 2021 - 14:10 - Spor

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