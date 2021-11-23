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23 Kas 2021 - 14:12- Spor G: 23 Kas 2021 - 14:13

Valorant zirveye çıktı, Zula üçüncü oldu
Valorant zirveye çıktı, Zula üçüncü oldu mask

Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen Tam Bana Göre Festivalinde mücadele eden Valorant E-Spor takımımız, finalde Bursa Büyükşehir'i mağlup ederek şampiyon oldu. Festivalde mücadele eden Zula E-spor takımımız ise 3.'lük kürsüsüne çıktı. 

23 Kas 2021 - 14:12 - Spor

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