Valorant zirveye çıktı, Zula üçüncü oldu

Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen Tam Bana Göre Festivalinde mücadele eden Valorant E-Spor takımımız, finalde Bursa Büyükşehir'i mağlup ederek şampiyon oldu. Festivalde mücadele eden Zula E-spor takımımız ise 3.'lük kürsüsüne çıktı.