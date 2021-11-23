Görkem Çiler turnuvasında bu kez de Kocaeli eski milletvekili merhum Alaettin Kurt için afiş asıldı. Bugüne kadar Gebze’de vefat eden isimler adına afiş yaptıran Gebze Ticaret Odası, Kocaeli eski milletvekili Alaettin Kurt’ın adının yazdığı dev afişle sahaya çıktı. Merhum Alaettin Kurt’un fotoğrafının da yer aldığı afişte, “17 Ağustos depreminde kaybettiğimiz kıymetli büyüğümüz, 18 ve 19. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz merhum Alaettin Kurt’u rahmetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı. Gebze Ticaret Odası daha önce de; GTO eski meclis üyeleri Dr. Lütfü Çetinkaya, Erdoğan Şahin ve Nurbay İşçi adına afiş yaptırarak sahaya çıkmış, GTO’nun bu uygulamaları büyük takdir toplamıştı. Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
23 Kas 2021 - 14:12- Spor Güncelleme: 23 Kas 2021 - 14:13
Alaettin Kurt unutulmadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.