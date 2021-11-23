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23 Kas 2021 - 14:12- Spor G: 23 Kas 2021 - 14:13

Alaettin Kurt unutulmadı
Alaettin Kurt unutulmadı mask

Görkem Çiler turnuvasında bu kez de Kocaeli eski milletvekili merhum Alaettin Kurt için afiş asıldı. Bugüne kadar Gebze’de vefat eden isimler adına afiş yaptıran Gebze Ticaret Odası, Kocaeli eski milletvekili Alaettin Kurt’ın adının yazdığı dev afişle sahaya çıktı. Merhum Alaettin Kurt’un fotoğrafının da yer aldığı afişte, “17 Ağustos depreminde kaybettiğimiz kıymetli büyüğümüz, 18 ve 19. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz merhum Alaettin Kurt’u rahmetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı. Gebze Ticaret Odası daha önce de; GTO eski meclis üyeleri Dr. Lütfü Çetinkaya, Erdoğan Şahin ve Nurbay İşçi adına afiş yaptırarak sahaya çıkmış, GTO’nun bu uygulamaları büyük takdir toplamıştı. Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.

23 Kas 2021 - 14:12 - Spor

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