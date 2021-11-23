Çenesuyu Turnuvası’nda hemşeri kardeşliği

Derince Hemşeri Dernekleri Platformu ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri 20 takımın katılımıyla gerçekleşen Çenesuyu Futbol Turnuvası'nda heyecan devam ediyor

BAŞKAN AYGÜN’DEN YAKIN TAKİP

İlçede yeni bir heyecana sahne olan Çenesuyu Hemşeri Dernekleri Futbol Turnuvası’nda müsabakalar devam ediyor. Derince Belediyesi’nin Derince Hemşeri Dernekleri Platformu ile birlikte düzenledikleri müsabakalar Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK başkanlarının da takip ettiği müsabakalar hem kıyasıya rekabete hem de dostça görüntülere sahne oluyor. Turnuvada ikinci hafta müsabakaları oynanırken en farklı galibiyeti Derince Taşköprülüler Derneği’ni 7-1’lik skorla mağlup eden Marmara Mardinliler Derneği elde etti.

BİRBİRİNDEN ZEVKLİ MÜSABAKALAR

Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan müsabakalarda Kocaeli Çankırılılar Derneği, Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Derneği’ni 7-2’lik skorla mağlup ederek haftayı üç puanla kapatmayı başardı. Kocaeli Vartolular Derneği, Kocaeli Ozanlar ve Şairler Derneği’ni 4-1’lik skorla mağlup ederken, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği de zorlu maçta Kocaeli Kars İli Derneği’ni 3-2’lik skorla geçmeyi başardı. Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Kocaeli Vanlılar Derneği arasında oynanan ve toplam 14 golün atıldığı müsabakada ise kazanan 8-6’lık skorla Erzurumlular Derneği oldu. Haftanın en çekişmeli geçen müsabakasında ise Çınarlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Derince Lisesi Mezunları Derneği’ni 8-7’lik skorla mağlup etti.