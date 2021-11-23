Menemen ekşidi

İzmir temsilcisi son 5 sezonda 13 haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiledi, en fazla gol yiyen ikinci takım oldu

ESKİ GÜNLERİNİ ARATIYOR

Menemenspor, 13 hafta itibarıyla son beş sezonun en kötü dönemini geçirdi. Sarı-Lacivertliler 2. Lig'deki 2016-2017 sezonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 22 puan toplayıp bu süreci 3. sırada geçmişti. 2017-2018'de ise 8 galibiyet ile harika başlangıç yapan Menemen, 2 maçta berabere kalmış, 2 maçta yenilmişti. Puan cetvelinde kendisine 26 puanla 4. sırada yer bulmuştu.

8 MAÇI KAZANMIŞTI… ŞİMİDİ EN ÇOK GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM…

2018-2019 sezonunda 8 maçı kazanırken, 3 kez berabere kalmış, 1 kez de yenilerek 27 puanla 2. sırada konumlanmıştı. 2019-2020 sezonunda 1. Lig'e adım atan ekip 6 galibiyet, iki beraberlik ve 4 yenilgi ile 20 puanla 6. sırada yer buldu. Sonraki sezon 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile 13 puanla 14. sırada konumlanmıştı. Ekip, bu sezon 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile 11 puan toplarken 15. sırada yer buldu. İzmir temsilcisi, yediği 21 golle de ligde en çok gol yiyen 2. takım oldu.

İKİSİ DE HEP OYNADI

Spor Toto 1. Lig'de milli maç arasına 11 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde giren Menemenspor'da kaleci Batuhan ve stoper Mazlum istikrarlı bir görüntü çizdi. Geçen sezon Galatasaray'dan kiralanıp bu sezon bonservisi alınan 22 yaşındaki Batuhan ve Menemenspor altyapısından yetişen kaptan Mazlum tüm maçlarda 90'ar dakika görev yaptı.