TFF 1. Lig’de haftanın son maçında Eyüpspor ile Samsunspor 2-2 berabere kalınca, Kocaelispor ile Eyüp’ün arası sadece bir puan açıldı. Kocaelispor haftayı Play-Off hattının dibinde, 7.sırada bitirdi. Cumartesi mesaisinde Menemenspor’u konuk edeceğiz. Kocaeli Stadyumu’ndaki maç 13.30’da başlayacak.
23 Kas 2021 - 14:17- Spor Güncelleme: 23 Kas 2021 - 14:18
Eyüp-Samsun bize çalıştı: 2-2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.