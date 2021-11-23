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23 Kas 2021 - 14:17- Spor G: 23 Kas 2021 - 14:18

Eyüp-Samsun bize çalıştı: 2-2
Eyüp-Samsun bize çalıştı: 2-2 mask

TFF 1. Lig’de haftanın son maçında Eyüpspor ile Samsunspor 2-2 berabere kalınca, Kocaelispor ile Eyüp’ün arası sadece bir puan açıldı. Kocaelispor haftayı Play-Off hattının dibinde, 7.sırada bitirdi. Cumartesi mesaisinde Menemenspor’u konuk edeceğiz. Kocaeli Stadyumu’ndaki maç 13.30’da başlayacak.
# Kocaelispor

23 Kas 2021 - 14:17 - Spor

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