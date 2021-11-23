Bari şu Menemen maçını zehir etmeyin

Bugün Menemenspor maçının hazırlıklarına başlayacak olan Kocaelispor’da Bandırma yenilgisinin yaraları sarılacak. Yeşil siyahlılar Bandırma maçındaki üretimsiz, koordinasyonu bozuk, bölgeler arasındaki geçişlerin dağınıklığını antrenmanlarda gidermeye çalışacak

KIRIN ŞU KABUĞUNUZU

Kocaelispor, deplasmanda 1-0 kaybettiği Bandırmaspor karşısında 90 dakikada sadece Benhur ile pozisyon buldu. Oyun aklı gereği rakip kaleye gitmekte zorlanan, sadece kanat oyuncuları ve Dino üzerine kurulu bir düzenle sahaya çıkan yeşil siyahlıların ne zaman rahat bir maç izleteceği merak edilen hususlar arasında başı çekiyor. Menemen maçı ile bu soruya yanıt verilmesi isteniyor. 12 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 de yenilgi sonrası 20 puanla yedinci sırada yer alan Kocaelispor’da tüm takım Menemenspor karşısında kabuğunu kırmış ve agresif bir futbolla taraftara 3 puan hediye etmek için kolları sıvadı.

MEVLÜT ERDİNÇ’İ ISITIYORUZ

Sezon başından bu zamana kadar oynattığı oyunu beklentilerin hayli altında kalan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın cumartesi günkü maça Dino’nun yokluğunda Mevlüt’ü hazırlayacağı düşünülüyor. Ancak merak edilen soruların başında ise aylardır Kocaelispor’da olan bu futbolcunun bu güne kadar neden hazırlanmadığı, Karagümrükspor ile oynanan hazırlık maçında kadroya dahi neden alınmadığı da sorgulanıyor.

CANINI DİŞİNE TAKAN SEMİH’İN DURUMU

Cezalı olan Cisse ve Mandjeck’in dönüşü, İlyas Kubilay’ın da sakatlığının geçmesi ile birlikte kadronun eski halini alacağına kesin gözü ile bakılıyor. Gerek Bursa gerekse de Bandırma maçlarının isyan eden adamı Semih’in ise durumu merak ediliyor. Bandırma maçında ayakta kalan nadir isimlerden Semih’in tekrardan kulübede oturacağı düşünülüyor. Musa Nizam, Diogo ve Atila’nın yeri garanti. Mandjeck ve Yılmaz ikilisi savunmanın önünde yer alacak. Mehmet Taş ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

KANATLARDAKİ ACI YABANCI TABLOSU!

Ofans hattının akıbeti de merak ediliyor. Bandırma maçında hiçbir varlık gösteremeyen Diop’un yerine İlyas Kubilay’ın oynayacağı ağırlık kazanıyor. Bu bölgedeki bir diğer isim ise Yiğitali. Ancak psikolojik olarak darmadağın olan futbolcu ile ilgili Akçay’ın tasarrufu ise net. Benhur’un yeri garanti. Oldukça verimsiz olan Tisdell ve Pereira arasındaki kararı Akçay verecek. Kanatlardaki acı yabancı tablosu ortadayken Dilaver’in süre alması da beklentileri artırıyor.