Eğitim-Sen üyelerine KİHEP kapsamında eğitim verecek

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi arasında bugün protokol imzalandı. 16 hafta sürecek Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kapsamında sendika üyeleri 16 hafta boyunca haftada bir kez, yarım gün bir araya gelerek KİHEP grup yönlendiricisi tarafından yürütülecek grup çalışmalarına katılacaklar. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) tarafından geliştirilen ve 1995 yılından bu yana Türkiye genelinde ve Kıbrıs’ta 15 binden fazla kadına ulaşan KİHEP kadınların özel ve kamusal alanlarda haklarını kullanabilmesi, hak ihlallerini önleyebilmesi ve toplumsal, hukuki ve siyasi değişime yönelik örgütlenmeler oluşturabilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Düzenlenen protokol törenine Eğitim-Sen Kocaeli Şube Sekreteri Elif Sinem Arıkan, Eğitim-Sen Şube Yöneticileri Herdem Köse, Duygu Dokuz Şahin, Hilal Karul, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Koordinatörü Hilal Gençay, Dernek Temsilcileri Berfu Şeker katılı sağladı. Yapılan protokolün ardından açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Sekreteri Elif Sinem Arıkan, “Çok uzun zamandır yapılan KİHEP diye bir içerik geliştirdiler. Birçok yerde uygulandığını, devamlılık sağlandığını biliyoruz. Kamu emekçileri açısından da özellikle önemsiyoruz çünkü doğrudan eğitim emekçilerini 16 hafta boyunca sürdürmeyi planladığımız bu eğitimin ardından hem bizlerin bu anlamdaki farkındalığı, dili, bakışı, perspektifi zenginleşecek hem de dolaylı olarak bizim işyerlerimiz olan okullardaki öğrencilerle, velilerle bütün çevreyle kurduğumuz iletişime etkisi olacağını düşündüğümüz bir protokol olduğu için çok önemsiyoruz. Biz yoğun bir biçimde 25 Kasım için hazırlıklara devam ediyoruz. 25 Kasım’da 18.30’da Cumhuriyet Parkı’nda buluşacağız” dedi.

“300’E YAKIN GÖNÜLLÜ”

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Koordinatörü Hilal Gençay, “Çok mutlu olduk bugün. Bizim için çok ayrı bir anlamı da var çünkü ilk defa bir sendika ile protokol imzalamış oluyoruz. Halihazırda 16 farklı kamu kurumuyla protokolü imzaladık. Bunların hepsi yerel yönetim kurumları. İlk defa eğitim emekçilerinin örgütlü olduğu bir sendikada bunu imzalıyoruz. Dolayısıyla bizim için ayrıca bir ilk değeri var. KİHEP’in uygulanmasına dair ve toplumsal cinsiyet eşitliği seminerlerinin uygulanmasına dair. 95 yılından beri KİHEP dediğimiz programı uyguluyoruz. Eğitim programı demeyi sevmiyoruz; bir grup çalışması bu. Dahil olan kadınların güçlendiği bir grup çalışması. Gönüllüler tarafından uygulanıyor. Türkiye’de 300’e yakın gönüllü eğitimcimiz demiyoruz grup yönlendiricimiz var” ifadelerine yer verdi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FİİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN EMEK”

Gençay, sözlerinin devamında, “Toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri yapıyoruz. Bizim amacımız yakın gelecekte Kocaeli’de de hem toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri burada da uygulayabilmek, sayısını arttırabiliyor olmak hemde KİHEP gruplarının daha fazla açılmasını sağlamak. Bu işbirliğinin diğer sendikalar için de olmasını arzu ediyoruz. Bu protokolleri imzalayarak İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçmesi için de biz aslında fiilen çalışmaya devam ediyor oluyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin temel amacı tüm toplumda toplumsal cinsiyet eşitliliğinin ana akımlaştırılması. Bu protokolle de yapmayı amaç ettiğimiz işlerin hepsi toplumsal cinsiyet eşitliliğine ulaşmak için katkı sunmak maiyetinde. İstanbul Sözleşmesi’nin fiilen hayata geçirilmesi için bir emek olduğunun da altını çizmek isterim” dedi.