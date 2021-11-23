Diş Hekimleri Odası’ndan diş hekimlerine anlamlı plaket

Kocaeli Diş Hekimleri Odası Diş Hekimliği Haftası nedeniyle geçtiğimiz gün LuxorGardenHotel’de meslekte 10, 25, 40 ve 50’nci yılını dolduran diş hekimlerine plaket verdi. Törende 10’uncu yılını dolduran Diş Hekimleri Betül Koç, Demet Patoğlu Kantarcı, Ferruh Hasanzade, İlyas Durmaz, Murat Arslan, Rüstem Yaman, Sena Arslan, Zekiye Megi Sevinç ve Gülyar Güler, 25’inci yılı dolduran Ayşe Çalık, Ece ErinalçıkŞemen, Kevser Edibe Akbaş, Nurdan Kolaylı Öztürk, 40’ıncı yılını dolduran Levent Baykal, Mehmet Ağasayar, Şefik Levent Moral ve 50’nci yılını dolduran İsmail Metin Ulusoy ile Turan Sarı’ya plaket verildi.

TURAN SARI: Meslekte 50’nci yılını dolduran Dt. Turan Sarı’ya plaketini Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serap Mülayim verdi.

LEVENT BAYKAL: Meslekte 40’ıncı yılını dolduran Dt. Levent Baykal’a plaketini Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanvekili Dt. Hamza Turan verdi.

MEHMET AĞASAYAR: Meslekte 40’ıncı yılını dolduran Dt. Mehmet Ağasayar’aplaketini Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı verdi.

ECE ERİNALÇIK ŞEMEN: Meslekte 25’inci yılını dolduran Dt. Ece ErinalçıkŞemen’eplaketini Kocaeli Diş Hekimleri Odası eski Başkanı Dt. Murat Özyıldırım verdi.

İSMAİL METİN ULUSOY: Meslekte 50’nci yılını dolduran Dt. İsmail Metin Ulusoy’a plaketini Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Tolga Beray verdi.

NURDAN KOLAYLI ÖZTÜRK: Meslekte 25’inci yılını dolduran Dt. Nurdan Kolaylı Öztürk’e plaketini İl Sağlık Müdürlüğü Özel Ağır Diş Sağlığı Birim Sorumlusu Dt. Müge Saden verdi.

İLYAS DURMAZ: Meslekte 10’uncu yılını dolduran Dt. İlyas Durmaz’a plaketini Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Zehra Coşkun Salih verdi.