Haftalık uyuşturucu raporu: 61 operasyonda 19 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 15 Kasım – 21 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 58 ayrı operasyonda 179 gram esrar, 201 gram sentetik uyuşturucu, 211 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza, 451 gram kokain, 23 gram skunk, 13 adet uyuşturucu hap, 6 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 945 TL ve 100 Euro ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 105 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı. Şüphelilerden 3 kişi adli kontrolle, diğer 83 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.1 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 operasyonda 5 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve bin 100 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1’i tutuklandı. 2 şahıs hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.