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23 Kas 2021 - 19:00- Ekonomi

Fiyatlar fırlayınca altınını evde saklayanlar kuyumculara koştu!

Altın fiyatlarında artan yükseliş evde altın birikimi yapan vatandaşları kuyumculara yönlendirdi. Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, fiyat artışı nedeniyle vatandaşların kuyumculara gelerek altın bozdurduğunu söyledi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Fiyatlar fırlayınca altınını evde saklayanlar kuyumculara koştu! mask

Dolar fiyatının 12 liraya yaklaşmasının yanı sıra Ons altın fiyatının da dolarla yükselmesi ile birlikte altının gram fiyatı 720 TL’yi gördü. Ekonomide yaşanan sorunlar, altın ve dolar fiyatlarını etkilerken kuyumcularda da alışılan durum değişmeye başladı. Vatandaşlar, gram altının 720 TL civarı, çeyrek altının ise 1200 TL civarı olması sonucunda evde yaptıkları altın birikimini bozdurmak için kuyumculara akın etti. Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altın fiyatlarında yaşanan yükselme nedeniyle vatandaşların kuyumculara gelerek altın bozdurduğunu belirtti. Koç, ayrıca altının yükselmesi veya düşmesi konusunda belirsizlik olduğunu da ifade etti. 
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23 Kas 2021 - 19:00 Kocaeli- Ekonomi

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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