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23 Kas 2021 - 15:36- Ekonomi G: 23 Kas 2021 - 15:37

Anadolu Jet'in Belgrad Ankara uçuşları başlıyor
Anadolu Jet'in Belgrad Ankara uçuşları başlıyor mask

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası Anadolu Jet'in Ankara ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasındaki seferleri 23 Aralık'ta başlıyor.Belgrad'da düzenlenen törene katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye-Sırbistan turizm ilişkileri açısından tarihi bir gün yaşandığını kaydederek, "Bir dönüm noktası diyebiliriz. Sırbistan ile ilişkilerimiz her alanla artıyor." dedi.

23 Kas 2021 - 15:36 - Ekonomi

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