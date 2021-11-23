Anadolu Jet'in Belgrad Ankara uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası Anadolu Jet'in Ankara ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasındaki seferleri 23 Aralık'ta başlıyor.Belgrad'da düzenlenen törene katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye-Sırbistan turizm ilişkileri açısından tarihi bir gün yaşandığını kaydederek, "Bir dönüm noktası diyebiliriz. Sırbistan ile ilişkilerimiz her alanla artıyor." dedi.