Türk Hava Yolları'nın (THY) markası Anadolu Jet'in Ankara ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasındaki seferleri 23 Aralık'ta başlıyor.Belgrad'da düzenlenen törene katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye-Sırbistan turizm ilişkileri açısından tarihi bir gün yaşandığını kaydederek, "Bir dönüm noktası diyebiliriz. Sırbistan ile ilişkilerimiz her alanla artıyor." dedi.
23 Kas 2021 - 15:36- Ekonomi Güncelleme: 23 Kas 2021 - 15:37
Anadolu Jet'in Belgrad Ankara uçuşları başlıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.