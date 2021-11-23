Dünya plastik endüstrisi 30. kez Tüyap’ta buluşuyor

Plastik endüstrisinin bölgedeki en önemli fuarı olan PlastEurasia İstanbul, 30’uncu yılında en büyük üreticileri bir araya getiriyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve PAGEV iş birliği ile 1-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar, 120 bin metrekarelik alanda Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Kore, Rusya, İspanya, Tayvan, İngiltere ve Suudi Arabistan’dan 700’ün üzerinde katılımcı firmayı ile 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamak için gün sayıyor. Fuarın katılımcılarına sunduğu dijital çözümlerle ticari iş birlikleri fuar tarihi öncesinde başlayacak ve fuar sonrasında da devam edecek. Fuar Türk plastik sektörü için verimli iş birliklerine sahne olacak.