“İsraf konusunda da Nas var”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, partisinin Kandıra 6. Olağan Kongresi’nde konuştu. Erdoğan’ın faiz çıkışına değinen Mutlu, “Yüce dinimizi siyasete alet etmeyin. Sıkışınca Nas var dersen. Size bugüne kadar aklınız neredeydi derler. Evet, faiz konusunda kitabımızda Nas var, ancak aynı kitabımızda israf konusunda da Nas var, kul hakkı konusunda da Nas var. Bunları bir kez ağızlarına aldıklarını duydunuz mu?” dedi.

“MAKAM KAYBETMEKTEN KORKUYORLAR”

Mutlu, “Yerelde ve genelde AKP siyasetçilerinin, siyaset öncesi ve sonrası artan hayat konforları bu kitaba uygun mu? Hani yoksulluğu ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak için gelmiştiniz. Şu an Türkiye her zamankinden daha çok yolsuzluk ve yoksulluğun arttığı bir ülke haline gelmiştir. İktidardan düşmeyi bu ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket gibi göstermeye çalışanlar, Aslında kaybedecekleri makam ve mevkilerin derdine düşmüşlerdir. Bu kadim millet geçmişinde her türlü sıkıntıyı nasıl aşmayı bilmişse, Allah’ın izniyle bunu da aşacaktır. Siz daha fazla gölge etmeyin, başka ihsan istemez” dedi.