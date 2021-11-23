Vebali kontrolsüz mülteci alanların boynunadır”

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Gebze'de cinsel istismar girişimi sonrası 5 aydır tedavi gören Ayşegül’ün hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.Soyluçiçek, “Ülkede yığınla sorun var. Her gün ayrı ayrı üzücü haberler alıyoruz. Bu haberler kimi zaman ekonomiyle ilgili, kimi zaman kadına şiddetle ilgili, kimi zaman da cinsel istismar, taciz, tecavüz ve cinayetlerle ilgili. Ülke ne yazık ki artık üçüncü sayfa haberine dönmüş vaziyette. Yine ülke olarak yaşadığımız en büyük problemlerden biri de mülteci konusu” dedi.

“YOL GEÇEN HANI OLDU”

Soyluçiçek, “Ne olduğu, kim olduğu bilinmeyen bir şahıs ülkesini terk ederek Türkiye’ye geliyor ve bir ailenin biricik kızını, umutlarını hiç acımadan ellerinden alabiliyor. Hiç düşünür müsünüz bir gün sizden kilometrelerce uzaktan biri çıkıp ülkenize gelecek ve sizin topraklarınızda çocuğunuzu canice katledecek. Ne yazık ki ülke bu caniler için yol geçen hanı oldu. Bunun nedeni de vebali de bu kontrolsüz mülteci akınına göz yuman, onları sırf Avrupa’ya para koparabilmek için kullananların boynunadır. Bu gibi olayların artık son bulması ve bu mülteci krizinin derhal çözülmesi gerekiyor. Ben buradan Ayşegül kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Meleğimiz, Ayşegül’ümüz aramızdan ayrıldı. Acılı ailesine de baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.