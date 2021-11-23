Aygün ve Merdan projeleri inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerdeki projelere özel önem veriyor. Projeler noktasında köyleri merkez mahallelerden ayırmayan Başkan Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Belediye Meclis Üyesi İmdat Gülcan’ın da eşlik ettiği programlarda köylerde çeşitli incelemelerde bulundu. İlk olarak İshakçılar merkezde yapımı devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi aldı. Temmuz ayı içerisinde temeli atılan ve yapımı hızlı bir şekilde süren Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri, içerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisini barındırıyor.

TAŞKÖPRÜ KADIN EMEĞİ MERKEZİ

Aygün ve Merdan, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde yaptıkları incelemelerinin ardından Çavuşlu Mahallesi Çancılar Mevkii’nde hizmete sunulan Taşköprü Kadın Emeği Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Aygün'ün girişimleri ile Ağustos ayında hayata geçirilen proje ile birlikte Çancılar ve çevre köylerdeki kadınların kooperatifleşerek kullanabileceği bir alan oluşturulmuş oldu. Bölgedeki kadınlara yönelik hayata geçirilen projenin bahar dönemi ile yeniden faal olarak hizmet vereceği ve burada yöresel ürünlerin satışının da yapılacağı belirtildi. Başkanlar Aygün ve Merdan son olarak ise Çavuşlu Mahalle Başkanı İbrahim Geç ve muhtarların da iştirak ettiği buluşmada bölge sakinleriyle bir araya gelerek, istişarede bulundu.