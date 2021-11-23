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23 Kas 2021 - 16:23- Gündem G: 23 Kas 2021 - 16:25

İzmit Belediyesinden en çok atık getiren personeline ödül

Avrupa Atık Azaltım Haftası nedeniyle ‘döngüsel topluluklar’ temalı etkinlik düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, en çok tekstil ve ilaç atığı getiren yirmi personelini ödüllendirecek
İzmit Belediyesinden en çok atık getiren personeline ödül mask

Atık önleme konusunda farkındalık oluşturmayı, tek bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında halkı bilinçlendirme etkinliklerinin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Atık Azaltım Haftası başladı. 2009 yılından beri atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklerin hazırlandığı 20-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda İzmit Belediyesi de çalışanlarıyla ‘çevre ve geri kazanım’ diyecek. 

ATIKLAR İŞYERİNE GELECEK

‘Döngüsel Topluluklar’ temasıyla düzenlenen etkinlikte İzmit Belediyesi personeli, kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve ev tekstili atıkları ile tarihi geçmiş ilaçların atıklarını geri dönüşüme kazandıracak. ‘Azalt’, ‘Yeniden kullan’ ve ‘Geri dönüştür’ temalarını vurgulayacak olan İzmit Belediyesinin emekçileri vatandaşlarda da farkındalık oluşturmak için atıklarıyla birlikte etkinlikte yerini alacak. 26 Kasım Cuma günü sabah belediye önünde atık toplama noktası oluşturulacak. 

EN ÇOK GETİRENE ÖDÜL

Halkın da tekstil ve ilaç atıklarını getirerek geri dönüşüme kazandırabileceği atık azaltım haftası etkinliğinde en çok atığı iş yerine getiren 20 personele çevre duyarlılığı ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına destek olduğu için çeşitli hediyeler verilecek. İzmit Belediyesi Çevre, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, tüm personeli ve vatandaşları atıklarını belediye önündeki toplama alanlarına getirmeye davet etti. 

# İzmit belediyesi

23 Kas 2021 - 16:23 - Gündem

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